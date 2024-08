Obiettivo vincere il campionato per Hendrik Viol, il giovane pilota di Scuderia Praha

Racing, che dopo un inizio convincente si trova in testa alla classifica generale provvisoria.

“Siamo arrivati quasi a metà della stagione – ci racconta nel box di Jerez, dove ha appena

conquistato la pole position per Gara 2 dopo aver vinto la prima prova del terzo round del

Ferrari Challenge – E’ un campionato straordinario. C’è davvero tanta competizione tra i

piloti della nostra classe e questo regala tante sfide, con grande rispetto e correttezza tra

di noi. E tanto divertimento. E questo è come dovrebbe essere”.

Quali sono le tue sensazioni quando sali in macchina?

“Mettersi al volante della 296 Challenge è sempre una gioia. Io personalmente appena

salgo in vettura inizio a sorridere. È un’auto da corsa molto divertente da guidare. E oggi

come ogni volta non vedo l’ora che inizi la gara. Spero che tutti si divertano”.

Hai guidato in passato la 488 Challenge Evo e oggi la 296 Challenge, che differenze trovi?

“Penso che questa vettura sia più stabile. Mi piacciono i freni, l’approccio alle curve,

l’aerodinamica. Sulla 296 Challenge si sente davvero il giusto carico aerodinamico. Tutto

questo la rende davvero divertente da guidare”.

Come è nato il tuo amore per le corse?

Il mio amore per gli sport motoristici è iniziato fin da bambino, appassionato, immagino

come la maggior parte dei ragazzi. Sfortunatamente, i miei genitori non volevano

sostenere la carriera nel motorsport, ma sport diversi, quindi è sempre stato più un hobby.

Amo le auto, amo le corse, ecco perché sono molto felice di poter finalmente competere in

questa serie internazionale e divertirmi a guidare auto veloci.

Qual è la tua pista preferita?

“Mi sono divertito molto due anni fa all'Hungaroring, è un gran bel ricordo. Ma in generale mi piacciono i circuiti con curve veloci, come il Mugello o come qui a Jerez per esempio. Penso che questo sia il tipo di tracciato che si addice di più alla mia guida e mi piace molto”.

Un inizio di stagione di corsa, ma Il tuo obiettivo qual è?

“Ovviamente c'è un solo obiettivo, credo, per tutti: vincere il campionato. Quindi dobbiamo rimanere concentrati e cercare sempre di conquistare il maggior numero di punti in ogni gara e muovere sempre la classifica”.