A Donington il quarto round del Ferrari Challenge UK

Appuntamento con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK 2024 questo fine settimana sullo storico circuito inglese di Donington Park nel Derbyshire. Il tracciato, famoso per essere il più antico impianto automobilistico britannico ancora in funzione, ospita la quinta e penultima tappa stagionale della serie, prima dell’atto conclusivo in programma dal 13 al 15 settembre a Silverstone.

Nel Trofeo Pirelli, la battaglia per la leadership pare essere riservata ai due piloti del team Charles Hurst, vale a dire il campione in carica Andrew Morrow e il debuttante Gilbert Yates che si è messo in evidenza per le per le sue prestazioni in qualifica e per il ritmo costante in gara. I due sono attualmente a pari merito con 69 punti.

In Coppa Shell, il volto nuovo del Ferrari Challenge Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon) continua la sua scalata alla classifica dopo la doppia vittoria ottenuta nell'ultimo appuntamento a Snetterton. L'eccellente forma di Dewhirst gli ha permesso di ridurre rapidamente il distacco dal leader del campionato Robert Rees (Dick Lovett Swindon), al comando con 88 punti, 11 in più rispetto al compagno di team.

Il programma prevede nella giornata di sabato le libere dalle 9.00 alle 9.40 e dalle 10.50 alle 11.30. Qualifica dalle 12.35 alle 13.05 che determinerà la griglia di partenza di Gara 1 che scatterà alle 15.30. Domenica la seconda sessione di qualifica si terrà dalle 10.30 alle 11.00 mentre Gara 2 vedrà bandiera verde alle 14.30.

Gli orari indicati sono locali.