Seconda pole per Khera

Lucky Khera (Graypaul Birmingham) ha ottenuto la sua seconda pole position nel Ferrari Challenge UK Trofeo Pirelli nel primo round stagionale in corso a Oulton Park, mentre nella Coppa Shell, Paul Rogers (JCT600 Brooklands) è stato il più veloce. Khera e Rogers hanno vinto le rispettive classi in Gara 1.

Trofeo Pirelli. Durante la prima giornata Khera è stato l'unico pilota a scendere sotto il tempo dell'1:40, mentre nelle qualifiche per Gara 2 è riuscito a migliorare ulteriormente, scendendo di altri due decimi, fissando il crono a 1:39.398.

H. Sikkens (HR Owen London), alla sua prima sessione in pista, vista l’assenza nella prima giornata, è riuscito ad avvicinarsi, con un tempo di 1:39.657, a pochi decimi da Khera. I due si candidano ad essere i protagonisti in Gara 2, con Paul Hogarth (Stratstone Manchester), terzo, che proverà ad attaccare.

Coppa Shell. Dopo aver conquistato la prima vittoria nel Ferrari Challenge UK, Rogers si è preso anche la pole nella Coppa Shell grazie al crono di 1:41.477, migliorandosi rispetto alle qualifiche del giorno prima. Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) si è piazzato alle sue spalle a 76 millesimi, mentre John Seale (Carrs Ferrari) non è riuscito a stabilire il giro veloce come accaduto nella prima qualifica. A seguito della pioggia caduta nella notte, la pista era ancora umida in alcuni punti, ma Seale ha comunque stabilito il tempo di 1:41.856, guadagnandosi il terzo posto davanti a Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon). I primi quattro sono pronti e motivati per lottare per salire sul gradino più alto del podio.

Programma. La seconda prova a Oulton Park prenderà il via alle 14.55 e potrà essere seguita in diretta su YouTube e sul sito della Ferrari Races, con entrambe le classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell in pista per 30 minuti. Gli orari indicati sono locali.