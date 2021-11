Sponsor



Partner Adler Pelzer Group

Fin dal 1953 il Gruppo Adler svolge la propria missione imprenditoriale nel settore degli interni per autoveicoli.

In particolare, comfort e componenti per interni rappresentano i settori di riferimento del Gruppo in termini di verticalizzazione tecnologica e dei ricavi. Il Gruppo Adler opera nella convinzione strategica secondo cui la ricerca e l’innovazione sono gli strumenti fondamentali per rispondere alle costanti sfide che il mercato propone; questo è il motivo per il quale il Gruppo dedica notevoli risorse ai programmi di sviluppo dei prodotti.

Particolare attenzione è oggi concentrata su questioni cruciali per il futuro dei veicoli, come ad esempio la riduzione del peso e la compatibilità ambientale dei materiali utilizzati, garantendo al tempo stesso soluzioni innovative per i clienti e abbinando prestazioni elevate al contenimento dei costi.

Il Gruppo Adler sviluppa sinergie tecnologiche sfruttando le migliori opportunità di integrazione nei maggiori settori dei trasporti: Automobilistico, Aeronautico, Elicotteri e dal 2015 anche quello ferroviario. Questa strategia deriva dalla forte convinzione che esiste un grande potenziale di sinergie tra i vari mezzi di trasporto. La concorrenza è diventata più forte giorno dopo giorno in un mercato sempre più esigente e sfidante. Solo la ricerca e l’innovazione sono in grado di fornire un vantaggio reale e competitivo. La passione per l’automobile, la gestione responsabile delle risorse ambientali e umane ha portato il Gruppo a una crescita redditizia e sostenibile, grazie all’impegno di oltre 13.900 dipendenti in 64 sedi di produzione e 13 centri di ricerca dislocati negli Usa, in Giappone, Germania, Inghilterra, Italia, Cina, Corea, Messico e Turchia.

Nello scorso anno il Gruppo Adler ha raggiunto un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro. Nel 2011 il Adler ha acquisito il Gruppo Pelzer. Il Gruppo Adler Pelzer è ora partner mondiale di sviluppo e produzione di soluzioni acustiche efficaci nel comparto dei motori, passeggeri e vano bagagli, così come per le parti esterne, quali ad esempio i passaruota e sottoscocca aerodinamici. Ogni giorno negli stabilimenti vengono prodotti più di 350.000 pezzi, realizzati con soluzioni a base di fibre tessili, schiume poliuretaniche, tappeti e rivestimenti insonorizzanti ad elevate prestazione e tecnologia.

Come produttore leader a livello mondiale, le soluzioni acustiche del Gruppo Adler Pelzer, sviluppate su misura per ogni specifica esigenza e veicolo, sono vendute a tutti gli OEM in Europa, NAFTA, Mercosur e Asia. Il successo di Adler Pelzer è basato sulla leadership tecnologica, sulla competenza nella progettazione e nello sviluppo; sulla produzione di soluzioni acustiche su misura per l’intero veicolo. Il portfolio altamente integrato e presente su scala globale, insieme alla grande attenzione per la qualità e le prestazioni di fornitura, consente al Gruppo di offrire prodotti ad alto valore aggiunto e servizi ai clienti in oltre 20 paesi diversi in tutto il mondo.

La tradizione del marchio e la continua dedizione al miglioramento all’innovazione rendono da sempre unisona e sinergica la partnership tra Ferrari ed Gruppo Adler Pelzer che anche nello sport, con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, esprimono l’eccellenza tecnologica e la voglia di vincere, mettendo l’eccellenza tecnologica insieme allo spirito competitivo fuori dagli stabilimenti e in pista!