Nella stagione 2022 il programma sportivo di Wadoux si è arricchito con il debutto nel FIA World Endurance Championship, dove la pilota francese ha gareggiato con i prototipi di classe LMP2 per il Richard Mille Racing Team, chiudendo la stagione con quattro piazzamenti nella top ten. A novembre 2022, durante i rookie test organizzati in Bahrain all’indomani dell’ultimo round del Mondiale, Wadoux è stata la prima donna a guidare una Hypercar. In tale occasione, inoltre, la pilota ha provato in pista la Ferrari 488 GTE.

Dalla stagione 2023 Lilou Wadoux entra nella famiglia Ferrari diventando la prima pilota ufficiale Competizioni GT, un’annata che la vedrà impegnata nella classe LMGTE Am del WEC con la 488 GTE portata in pista dalla squadra Richard Mille AF Corse.