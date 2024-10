Le voci dei piloti dopo la 300 Km di Sugo

Primo podio stagionale per la Ferrari 296 GT3 numero 45 di Ponos Racing nel campionato Super GT Japan. Protagonisti di questo risultato sono stati Kei Cozzolino e Lilou Wadoux che, sul tracciato di Sugo, nella classe GT300 hanno ottenuto il secondo posto. Per la pilota ufficiale, inoltre, si tratta di un primato: ovvero la prima donna che è riuscita a salire sul podio nella serie.

Lilou Wadoux: “Sono estremamente felice per questo risultato. Nella corsa di oggi ho dato il massimo per cercare la vittoria. Penso che la mia prestazione sia stata molto buona, anche se mi dispiace non essere riuscita a vincere. Devo ringraziare tutto il team: la squadra è stata ottima, la vettura fantastica e nei pit stop tutto ha funzionato al meglio. Anche la strategia è stata perfetta. Abbiamo meritato questo risultato che può essere equiparato ad una vittoria. Ora dobbiamo continuare su questa strada, non dobbiamo fermarci, puntare sempre a migliorare e trovare il ritmo sia con pista asciutta, sia in condizioni di pioggia”.

Kei Cozzolino: “Meglio di così non potevamo fare. È stato straordinario e devo fare i complimenti a tutta la squadra. La strategia è stata studiata alla perfezione e la vettura durante la pioggia era la più veloce, tanto che durante il mio stint sono arrivato ad avere oltre 20 secondi di vantaggio. Peccato per l’ingresso della Safety Car che ha azzerato i distacchi. Quando è entrata Lilou, la pista ha iniziato ad asciugarsi: è riuscita a tenere la leadership per una decina di giri, ma poi ha dovuto arrendersi. Ha compiuto un vero capolavoro. Adesso abbiamo ancora tre round per provare a cercare la vittoria che ancora manca!”.