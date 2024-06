Weekend preview: tre Ferrari al via della Asian Le Mans Series

Un duplice appuntamento con la 4 Ore di Sepang, in programma sabato e domenica, dà ufficialmente il via alla stagione 2023-2024 della Asian Le Mans Series, suddivisa in cinque round. Saranno tre le Ferrari 296 GT3 impegnate nel fine settimana inaugurale, due portate in pista da AF Corse e una da GR Racing.

Il Sepang International Circuit, situato a pochi chilometri dalla capitale della Malesia, Kuala Lumpur, ospita i primi due impegni del campionato che avrà una seconda fase, con i restanti tre appuntamenti il prossimo febbraio tra Dubai ed Abu Dhabi



In Malesia, AF Corse schiererà due vetture: la numero 21 affidata a Simon Mann, François Heriau e al pilota ufficiale Ferrari, Davide Rigon e la numero 82 su cui si alterneranno i francesi Charles-Henri Samani ed Emmanuel Collard e l’italo-giapponese Kei Cozzolino, tutti protagonisti della stagione 2023 della Le Mans Cup con il team piacentino.



La terza 296 GT3 vestirà invece i colori di GR Racing. Il team britannico metterà al volante Michael Wainwright e Benjamin Barker insieme al giovane pilota italiano Riccardo Pera.



Le due 4 Ore di Sepang vedranno disputarsi, dopo le prove libere di venerdì, la sessione di qualifica, valida per entrambe le gare, sabato 2 dicembre alle ore 9.50. La prima gara partirà sempre sabato alle ore 14.00, mentre la seconda domenica 3 alle ore 14.00. Tutti gli orari sono locali.