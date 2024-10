Weekend preview: titoli in palio nelle sfide europee

Fine settimana ricco di appuntamenti per le Ferrari, impegnate in Austria, al Red Bull Ring, nel campionato DTM e ADAC GT Masters, in Italia al Mugello con European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup e in Spagna a Barcellona con International GT Open e GT Cup Europe.

DTM. Il settimo e penultimo round fa tappa in Austria, al Red Bull Ring, per il secondo appuntamento stagionale fuori dalla Germania. Sarà un weekend decisivo ai fini della lotta per il titolo, che vede avvantaggiati i primi tre della graduatoria provvisoria ma che ancora non esclude il pilota Jack Aitken, quarto in classifica, staccato di 50 punti dalla vetta, del team Emil Frey Racing con la Ferrari 296 GT3 numero 14. L’inglese proverà a giocarsi le ultime carte, sfruttando il buono stato di forma, dopo aver centrato la terza vittoria stagionale in Gara 1 al Sachsenring. Al via del round austriaco ci sarà anche il compagno di team, Thierry Vermeulen, sulla Ferrari numero 69. Il programma prevede, dopo le libere del venerdì, qualifica 1 sabato dalle 9.20 alle 9.40 e Gara 1 dalle 13.30 alle 14.30. Domenica qualifica 2 dalle 9.45 alle 10.05 e Gara 2 dalle 13.30 alle 14.30.

ADAC GT Masters. Sono due le Ferrari 296 GT3 che figurano nella entry list del quinto e penultimo round della serie ADAC GT Masters che si disputa nel fine settimana al Red Bull Ring all’interno del programma che prevede anche la tappa del DTM. Ci sarà la numero 14 di Alain Valente e Jean-Luc D’Auria del team Emil Frey Racing, reduci dal primo podio stagionale grazie al secondo posto in Gara 1 ottenuto a Spa-Francorchamps. La seconda Ferrari, la numero 6, sarà portata in pista dal team racing one con i piloti Ernst Kirchmayr (campione del Ferrari Challenge Europe e campione del mondo alle Finali Mondiali del 2021 in Coppa Shell) e l’italiano Fabrizio Crestani con esperienze in vari campionati europei.

Sabato sono in programma la qualifica dalle 8.45 alle 9.05 e Gara 1 dalle 15.15 alle 16.15. Domenica qualifica dalle 10.20 alle 10.40 e Gara 2 dalle 15.15 alle 16.15

ELMS. Secondo appuntamento in Italia per il campionato European Le Mans Series. Dopo, infatti, la tappa ad Imola, la serie si appresta ad affrontare la 4 Ore del Mugello in occasione del penultimo round del 2024. Sono 43 vetture iscritte di cui 11 nella classe LMGT3 con sei Ferrari 296 LMGT3. La corsa al titolo è molto combattuta, caratterizzata dall’equilibrio con un solo punto a dividere i primi due equipaggi e con le prime 9 compagini racchiuse in 24 punti. Grazie alla piazza d’onore ottenuta in Belgio, la Ferrari 296 LMGT3 numero 86 di GT Racing si trova in seconda piazza con i piloti Riccardo Pera, l’ufficiale Davide Rigon e Michael Wainwright con 52 punti, contro i 53 dei leader. Completano lo schieramento di Rosse, la numero 50 di Formula Racing con Johnny e Conrad Laursen e il pilota ufficiale Ferrari, vincitore della 24 Ore di Le Mans con la 499P nel mondiale FIA WEC, Nicklas Nielsen; la 51 di AF Corse con Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard e Nicolas Varrone; la 55 di Spirit of Race con Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin; la 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Esteban Masson e il pilota ufficiale Daniel Serra; la 66 di JMW Motorsport con Scott Noble, Jason Hart e Ben Tuck.

Dopo la qualifica del sabato, la gara di 4 ore prenderà il via domenica alle 11.30.

Michelin Le Mans Cup. Sarà decisiva per la lotta al titolo la quinta tappa della Michelin Le Mans Cup che si svolge sabato 28 settembre al Mugello. Dopo il podio in Belgio la Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse con Alessandro Balzan e Matt Kurzejewski si è assicurata la vetta della classifica con 82,5 punti, 27 in più rispetto alla Ferrari numero 88, sempre del team piacentino, di Custodio Toledo e Riccardo Agostini, che a Spa-Francorchamps ha ottenuto la prima vittoria stagionale. Terzo posto nella graduatoria per un’altra Ferrari, la numero 74 di Kessel Racing, con Fran Rueda Mateos e Andrew Gilbert, a sole 2 lunghezze da Toledo e Agostini. Quarta posizione per la numero 12, sempre del team elvetico, con David Cleto Fumanelli e Frédéric Jousset staccati dalla zona podio di 12 punti.

Completa lo schieramento di vetture della Casa di Maranello la numero 23 di Biogas Motorsport con gli spagnoli Josep Mayola Comadira e Marc Carol Ybarra. La giornata di venerdì è dedicata alle libere, mentre sabato è in programma la qualifica dalle 12.30 alle 12.45 e la gara che parte alle 17.50 per terminare alle 19.40.

International GT Open. Il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita il penultimo appuntamento stagionale dell’International GT Open, con 37 vetture al via per la partecipazione stagionale più numerosa. Nicola Marinangeli e Vincent Abril con la 296 GT3 numero 51 del team Spirit of Race si trovano in terza posizione con 68 punti contro gli 89 dei leader della classe Pro.

Tra i Pro Am, Marco Pulcini comanda la graduatoria con 87 punti contro i 74 di Eddie Cheever. I due piloti corrono insieme sulla Ferrari 296 GT3 numero 27 di Spirit of Race. Il primo degli inseguitori si trova a quota 58. In sesta posizione troviamo la Ferrari 296 GT3 numero 16 di AF Corse affidata a Marcelo Hahn e Allam Khodair. Nella stessa classe compare anche la 488 GT3 Evo 2020 numero 23 di Pellin Racing con i piloti Thor Haugen e Paolo Ruberti. Per il resto, le altre Ferrari nella classe sono tutte 296 GT3: la numero 25 di AF Corse con Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto, la numero 55 di AF Corse con Laurent De Meeus e Jamie Stanley e la numero 88 di Spirit of Race con Gino Forgione e Michele Rugolo.

Negli Am figurano le 296 GT3 di Olimp Racing con Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski e la numero 61 di AF Corse con Ziad Ghandour che ha vinto nella sua gara inaugurale al Red Bul Ring.

Il programma prevede per sabato la qualifica dalle 11.05 alle 11.35 e Gara 1 di 70 minuti con bandiera verde alle 16.15. Domenica qualifica dalle 9.30 alle 10.00 e la prova di 60 minuti al via dalle 13.30.

GT Cup Europe. Nel fine settimana si affronta il quinto round della serie sul Circuit de Barcelona-Catalunya prima del gran finale in programma in ottobre a Monza. L’appuntamento spagnolo sarà dunque determinante per delineare i protagonisti della volata finale per la vittoria del campionato, che vede al momento Luca Ludwig e Iván Velasco sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 di MERTEL Motorspost al comando della classifica Pro Am con 17 punti di margine sul primo degli inseguitori e 19 sul terzo. In quinta posizione si trova Lorenzo Ferdinando Innocenti che a Barcellona corre in coppia con Andrea Belicchi sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 17 di Rossocorsa Racing. Sempre in Pro Am ci sono altre due vetture di MERTEL Motorsport: la numero 84 con Arturo Melgar e Stefano Bozzoni e la 85 con Jorge Cabezas e Anny Frosio.

Nella classe Am MERTEL Motorsport affida la Ferrari 488 Challenge Evo numero 83 ad Alba Vázquez e Laura Van den Hengel, la numero 82 a ‘Leon Chen’ e ‘Mike Speakerwas’ e la numero 81 a Steven Liquorish e Mauro Trentin.

Il programma prevede le libere nella giornata di venerdì, mentre sabato, dopo la qualifica, vedrà Gara 1 partire alle 13.40 per terminare alle 14.30. La seconda corsa, sempre di 50 minuti, partirà alle 14.45 di domenica.

Gli orari indicati sono locali