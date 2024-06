Weekend preview: Silverstone ospita la GT Cup

A distanza di quasi un mese ritorna il campionato GT Cup Championship per affrontare il quinto round stagionale sul circuito Silverstone GP.

GT Cup Championship. Appuntamento con il campionato GT Cup per il quinto impegno del 2023 sul tracciato di Silverstone con la partecipazione di due Ferrari 488 Challenge Evo. Confermata la presenza della coppia formata da padre e figlio Graham e Dan de Zille al volante della numero 19 di AF Corse. I due si trovano al quarto posto della speciale classifica riservata alla classe GTC, distanziati dai leader, ma a pochi punti dalla terza posizione. I de Zille sono reduci da una vittoria e da una terza piazza rimediata sul circuito di Oulton Park nel precedente round.

La seconda Ferrari, la numero 26, portata in pista da FF Corse e iscritta sempre nella classe GTC, sarà affidata a James Owen e a Thomas Fleming, quest’ultimo impegnato anche nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e in netta ascesa, grazie anche alla doppietta messa a segno nell’ultimo appuntamento disputato ad Estoril, in Portogallo, che lo ha proiettato in seconda posizione nella classifica del Trofeo Pirelli.

Il programma prevede nella giornata di sabato 29 luglio le libere e quindi le qualifiche dalle 10.20 alle 10.55. A seguire Gara 1 dalle 13.25 alle 13.50 e Gara 2 dalle 16.30 alle 17.20. Domenica si continua con nuove libere e nuove qualifiche, mentre la terza e la quarta corsa prenderanno il via rispettivamente alle 13.25 e alle 16.10.

Gli orari indicati sono locali.