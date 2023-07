Weekend preview: le Ferrari 296 GT3 impegnate in America ed Europa

Il fine settimana si presenta con numerosi impegni per le nuove 296 GT3 che scenderanno in pista nel Vecchio continente nella NLS, in Germania, e nella GT Cup, in Inghilterra, mentre negli Stati Uniti sono attese nella prova di apertura del GT World Challenge America.

GT WC America. Dopo un cammino notevole nella stagione 2022, Ferrari è pronta ad aprire un nuovo capitolo nella serie americana, promossa da SRO, portando al debutto la nuova 296 GT3, che gareggia nelle due classi principali, a partire dal round inaugurale ospitato al Sonoma Raceway.

Conquest Racing è al via con la Ferrari numero 21 di Manny Franco e Alessandro Balzan che lo scorso mese di settembre, con il medesimo team al debutto nella serie a Sebring, ottenne entrambe le pole position e concluse secondo e quarto le due prove con una 488 GT3 Evo 2020. Il team ha concluso sesto l’ultimo atto della scorsa stagione, la 8 Ore di Indianapolis, con Balzan-Mancinelli-Sbirrazzuoli; nella nuova stagione con la 296 GT3 ci sarà Franco, già vincitore del Ferrari Challenge North America 2022 in un’annata che lo aveva visto protagonista anche in alcune prove del campionato SRO.

Triarsi Competizione ritorna nella serie, in classe Pro-Am, con la 296 GT3 numero 33 affidata a Ryan Dalziel e Justin Wetherill, la coppia che terminò quinta lo scorso anno, ottenendo una vittoria e un terzo posto al Virginia International Raceway. La squadra americana ha già partecipato a due gare con la nuova vettura di Maranello nella prima parte del 2023, la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring, entrambe inserite nella Endurance Cup dell’IMSA Sportscar Championship. Lo scorso anno Triarsi Competizione vinse dieci prove del GT World Challenge America firmando il titolo, in classe AM, con Onofrio Triarsi e Charlie Scardina. Lo scorso anno il duo finì secondo al traguardo in entrambe le prove a Sonoma.

Il programma. Sul tracciato californiano mercoledì e giovedì sono previsti i primi test, mentre venerdì si disputano le prove libere. Le qualifiche sono in programma sabato dalle 9.20, seguite da Gara 1 dalle 15.05; domenica Gara 2 scatta dalle 14.15 (tutti gli orari sono locali).

NLS. A distanza di sole due settimane tornano di scena le vetture della Nürburgring Endurance Series, attese per la 47esima edizione della 4 Ore di Nimex. Sono 141 gli iscritti che prenderanno parte al secondo round stagionale, 30 dei quali nella classe GT3 SP9 dove ci sono anche tre Ferrari 296 GT3. La nuova vettura della Casa di Maranello ha debuttato in questo campionato nel round ADAC Westfalenfahrt ottenendo subito un podio di classe grazie al secondo posto del team Frikadelli Racing. La numero 30 si ripresenta, ma con un equipaggio completamente rinnovato: Nick Catsburg e David Pittard sostituiranno Fernandez Laser e Klaus Abbelen.

Riconfermata la partecipazione anche del team WTM Racing che sulla numero 22 riporta Leonard Weiss e Jochen Krumbach, mentre al posto di Daniel Keilwitz ci sarà Indy Dontje.

Christian Kohlhaas e Jody Fannin del team Racing One guideranno per la prima volta la Ferrari 296 GT3 nella Nürburgring Endurance Series.

Sabato 1 aprile sono previste le qualifiche dalle 8.30 alle 10.00, mentre la gara endurance avrà inizio alle 12.00.

GT Cup. Sarà il circuito di Donington a dare il via alla nuova annata del campionato GT Cup Championship che vede tra gli iscritti Graham e Dan de Zille del team AF Corse, equipaggio al rientro nella serie dopo la partecipazione nel 2020 chiusa con un sesto posto assoluto che è valso la seconda piazza nella classe GTC. I due piloti, al volante di una Ferrari 488 Challenge Evo ripartono nella stessa classe anche per il 2023, dopo che Graham nella passata stagione aveva maturato esperienza in pista anche nel Ferrari Challenge UK.

Sempre nella classe GTC della GT Cup, nel 2022, due Ferrari si erano piazzate sul podio finale, con un secondo e un terzo posto.

A Donington le attività in pista iniziano sabato 1 aprile: dopo le libere si terranno le qualifiche dalle 11.30 alle 11.45 e dalle 11.50 alle 12.05. La Sprint Race prenderà il via alle 14.40 per terminare alle 15.05, mentre la Pit Stop Race sulla distanza dei 50 minuti avrà bandiera verde alle 17.55. Domenica 2 aprile un programma analogo con le qualifiche dalle 10.50 e dalle 11.10, la Sprint Race dalle 14.00 e la Pit Stop Race dalle 16.45.