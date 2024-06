Weekend preview: la Ultimate Cup riparte dal Paul Ricard

La stagione 2024 della Ultimate Cup Series riprende dal tracciato di Le Castellet, dove era terminata la competizione lo scorso anno.

Il circuito francese del Paul Ricard ospiterà il primo round della nuova stagione della Ultimate Cup Series. Confermata anche per quest’anno la suddivisione tra GT Endurance e GT Sprint. Nelle prove di durata saranno al via i campioni in carica Jean-Paul Pagny, Jean-Bernard Bouvet e David Hallyday con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1 del team Visiom alla ricerca del terzo titolo consecutivo.

Nella GT Sprint Cup, invece, sono previste 4 gare di 25 minuti ciascuna, tre delle quali in programma nella giornata di sabato: un format che premia i piloti regolari e costanti e penalizza chi commetterà troppi errori. Nella classe GT3 a difendere il titolo ci sarà Francesco Atzori con la Ferrari 488 GT3 numero 3 del team SR&R che correrà insieme a Lorenzo Bontempelli. SR&R porterà in pista altre tre vetture nella classe UGTX affidate ad Aramis, Lorenzo Cossu e all’equipaggio composto da Lyle Schofield e Francesco Coassin.

Novità del 2024 è rappresentata dalla nuova categoria Cavallino Tridente Cup riservate alle vetture Ferrari.

Il programma prevede per sabato le qualifiche per la prova Endurance di quattro ore che partirà domenica alle 8.25. Per la Sprint qualifiche al venerdì con Gara 1 alle 17.30. Sabato Gara 2 alle 11.40, Gara 3 alle 15.10 e Gara 4 alle 18.10. Gli orari indicati sono locali.