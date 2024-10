Weekend preview: Ferrari in pista in tre continenti

Diversi campionati che vedono impegnate vetture Ferrari si chiudono in questo fine settimana, inclusi alcuni con speranze concrete di titolo. Le auto del Cavallino Rampante saranno impegnate su tre continenti, Europa, Asia e Oceania: European Le Mans Series e Le Mans Cup a Portimão, DTM e ADAC GT Masters a Hockenheim, International GT Open e GT Cup Open a Monza, Super GT ad Autopolis e GT World Challenge Australia a Sydney.

ELMS. Sono sei le Ferrari 296 GT3 impegnate nella 4 Ore di Portimão, appuntamento conclusivo della stagione della European Le Mans Series. L’equipaggio della vettura numero 57 di Kessel Racing ci arriva da leader della classifica con l’ufficiale Daniel Serra, Takeshi Kimura ed Esteban Masson che proveranno a conquistare il titolo. La lotta è aperta anche ad altri equipaggi, a partire dalla vettura numero 86 di GR Racing con Davide Rigon, Michael Wainwright e Riccardo Pera, che pagano un distacco di 8 punti dalla vetta. Al via anche la 296 GT3 numero 50 di Formula Racing affidata al duo danese Johnny e Conrad Laursen, la numero 51 di AF Corse portata in pista da Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard e Nicolas Varrone, la numero 55 di Spirit of Race con Duncan Cameron, David Perel e Matt Griffin e la numero 66 di JMW Motorsport con Scott Noble, Jason Hart e Ben Tuck.

Il fine settimana prende il via giovedì 17 ottobre con le prove libere, mentre venerdì 18 ottobre si disputano le qualifiche e sabato 19 ottobre la gara, a partire dalle ore 15.30 e sulla durata delle 4 ore.

Le Mans Cup. Con il titolo piloti e team già assegnato al Mugello a Matthew Kurzejewski e Alessandro Balzan sulla Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse, l’ultima gara stagionale sarà l’occasione per tutti di mettersi in mostra e provare a portare a casa una vittoria. Sono cinque le vetture del Cavallino presenti: oltre ai neo-campioni, Kessel Racing porta in pista due auto con Frédéric Jousset e David Fumanelli sulla numero 12 e Andrew Gilbert e Fran Rueda Mateos sulla numero 74. Segue poi la vettura numero 23 di Biogas Motorsport affidata agli spagnoli Josep Mayola Comadira e Marc Carol Ybarra, mentre sulla numero 88 di AF Corse sono iscritti Custodio Toledo e Riccardo Agostini.

Il weekend della Le Mans Cup inizia giovedì 17 ottobre con le prove libere, mentre venerdì 18 ottobre è la giornata dedicata alle qualifiche e sabato 19 ottobre alle ore 11.30 locali si disputa la gara, della durata di 110 minuti.

DTM. Come da tradizione la pista di Hockenheim ospita l’ultimo appuntamento stagionale del DTM. Sono due le Ferrari 296 GT3 in pista, schierate da Emil Frey Racing: il britannico Jack Aitken sulla numero 14 è uscito dalla lotta per il titolo, ma cercherà di aumentare il suo bottino di tre vittorie stagionali, mentre l’olandese Thierry Vermeulen sulla numero 69 punta a tornare sul podio.

La gara 1 del DTM da Hockenheim si svolgerà sabato 19 ottobre dalle ore 13.30, mentre gara 2 si terrà domenica 20 ottobre allo stesso orario.

ADAC GT Masters. Sulla pista di Hockenheim si conclude anche la stagione dell’ADAC GT Masters, che ha visto una Ferrari 296 GT3 impegnata per tutta la stagione con Emil Frey Racing. La vettura numero 14 affidata agli svizzeri Jean-Luc D’Auria e Alain Valente va a caccia del primo successo stagionale.

La prima delle due gare da un’ora dell’ADAC GT Masters da Hockenheim è prevista sabato 19 ottobre alle ore 15.15, mentre la seconda prende il via domenica 20 ottobre sempre alle 15.15.

International GT Open. Il tracciato brianzolo di Monza è il teatro dell’ultimo appuntamento stagionale dell’International GT Open, che per l’occasione si disputa in una gara unica della durata di 500 km. Sono sei le Ferrari al via, di cui una in classe Pro: Nicola Marinangeli e Vincent Abril sulla 296 GT3 numero 51 di AF Corse lotteranno per recuperare i 12 punti di distacco dai leader di campionato e portarsi a casa il titolo. Quattro le vetture iscritte in Pro-Am, tra cui spicca l’assenza del neo-campione Marco Pulcini: sono presenti Marcelo Hahn e Allam Khodair sulla 296 GT3 numero 16 di AF Corse, Thor Haugen e Paolo Ruberti sulla 488 GT3 Evo 2020 numero 23 di Pellin Racing, Laurent De Meeus e Jamie Stanley sulla 296 GT3 numero 55 di AF Corse e Gino Forgione e Michele Rugolo sulla 296 GT3 numero 88 di Spirit of Race. Infine, in classe Am sarà impegnata la Ferrari 296 GT3 numero 5 di Olimp Racing affidata a Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski.

La gara, sulla distanza massima dei 500 km o 175 minuti più un giro, prende il via alle ore 12.00 di domenica 20 ottobre.

GT Cup Open. Monza ospita l’ultimo appuntamento stagionale del GT Cup Open, che si disputa in una doppia gara della durata di 50 minuti. Sono sette le Ferrari 488 Challenge Evo iscritte, di cui tre in Pro-Am e quattro in Am. I portacolori di Mertel Motorsport Iván Velasco e Luca Ludwig devono difendere il loro vantaggio di 17 punti in classifica sugli inseguitori, mentre la squadra tedesca schiera altre due auto nella categoria Pro-Am per Arturo Melgar-Alba Vazquez Redondo e Jorge Cabezas-Anny Frosio. Sempre Mertel Motorsport porta in pista tre vetture di classe Am per gli equipaggi formati da Steven Liquorish-Mauro Trentin, “Leo Chen”-“Mark Speakerwas” e Laura van den Hengel-Tommaso Lovati. Infine, Street Art Racing è presente con la vettura numero 007 di classe Am per Pascal Bachmann e Jahid Fazal-Karim.

La prima gara è prevista sabato 19 ottobre alle ore 17.35, mentre la seconda si tiene domenica 20 ottobre alle 16.40, entrambe con la durata di 50 minuti.

Super GT. Il terzultimo appuntamento stagionale del Super GT giapponese si disputa sul tracciato di Autopolis, nella prefettura di Oita. Sono due le Ferrari 296 GT3 iscritte nella classe GT300: la numero 45 di Ponos Racing, affidata a Lilou Wadoux e Kei Cozzolino, arriva da un ottimo secondo posto nella gara di Sugo, mentre la numero 6 del Team LeMans di Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan punta al secondo podio stagionale.

La gara, della durata di 3 ore, si disputa domenica 20 ottobre alle ore 13.00 locali.

GT World Challenge Australia. Il Sydney Motorsports Park è il teatro del penultimo appuntamento stagionale per il GT World Challenge Australia, nonché l’ultimo di tipo endurance. È prevista infatti una gara singola sulla distanza delle 3 ore, con due Ferrari 296 GT3 iscritte dal team Arise Racing GT: sulla numero 1 Liam Talbot e Chaz Mostert si trovano al comando del campionato, mentre Elliott Schutte e Jaxon Evans inseguono al terzo posto sulla numero 8.

La gara è prevista alle ore 18.45 locali di sabato 19 ottobre e si disputa sulla distanza delle 3 ore.