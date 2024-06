Weekend preview: Ferrari in cerca di vittorie dal Lausitzring a Portimão

Appuntamento nel fine settimana con il DTM che fa tappa al Lausitzring con le due Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing, mentre la pista di Spa-Francorchamps ospita i campionati International GT Open e GT Cup Europe. Dopo due mesi ritorna anche la Ultimate Cup Series, che approda in Portogallo a Portimão.

DTM. Dopo lo spettacolare round inaugurale a Oschersleben, che ha fatto registrare la vittoria, con pole position, in Gara 1 di Jack Aitken sulla Ferrari 296 GT3 numero 14 di Emil Frey Racing, il campionato approda il prossimo fine settimana al Lausitzring, circuito a 60 chilometri da Dresda. Il pilota britannico, frenato da un contatto nella seconda prova di Oschersleben, è al secondo posto della classifica generale a un solo punto dalla vetta.

Sulla seconda vettura del team svizzero, la Ferrari 296 GT3 numero 69, salirà il giovane Thierry Vermeulen, a punti nella prima prova stagionale e reduce dal terzo posto nella GT World Challenge Sprint Cup a Misano.

Le due prove del round sono in programma sabato 25 alle ore 17.00 e domenica 26 alle ore 13.30.

International GT Open. I piloti dell’International GT Open si stanno preparando per il terzo round in cinque settimane, che si svolgerà sul tracciato di Spa-Francorchamps in Belgio. Per l’occasione si terrà il GT Open 500, la prima delle due prove Endurance previste quest'anno (l'altra sarà a Monza). Testato con successo lo scorso anno proprio a Spa, il format prevede una gara della durata di 2 ore e 40 minuti più 1 giro, qualifica al sabato con i piloti impegnati in entrambe le sessioni con il tempo determinato dalla media, tre pit-stop obbligatori e punteggio doppio in base al risultato finale.

Per il Cavallino Rampante ci sarà la Ferrari 296 GT3 numero 51 del team Spirit of Race con Nicola Marinangeli e Vincent Abril, iscritta nella classe Pro. Più numerosa la Pro Am con Spirit of Race che si presenta con due vetture, a cominciare dai leader della classifica Marco Pulcini ed Eddie Cheever sulla numero 27, e Gino Forgione e Michele Rugolo sulla numero 88. AF Corse invece porta quattro 296 GT3: la numero 25 con Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto, la numero 55 di Jamie Stanley e Laurent De Meeus, la numero 16 di Marcelo Hahn e Allam Khodair e la numero 61 di Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald. Infine, racing one schiera la numero 11 di Ernst Kirchmayr e Luca Ludwig, freschi di una bellissima vittoria ad Hockenheim.

Nella classe Am, tra i quattro equipaggi racchiusi in 14 punti figura la Ferrari 296 GT3 numero 5 di Olimp Racing con Stanislaw Jedliński e Krystian Korzeniowski.

Il programma, dopo le libere del venerdì, prevede le qualifiche al sabato mentre domenica la gara prenderà il via alle 12.00 per concludersi alle 14.45.

GT Cup Europe. Dopo due entusiasmanti round a Portimão e Hockenheim, la GT Cup Europe è pronta per il terzo appuntamento stagionale che si terrà questo fine settimana sul tracciato di Spa-Francorchamps. Con quattro vincitori diversi in quattro gare, i giochi nella classifica generale sono completamente aperti. Grazie alla vittoria in Gara 2 in Germania, Iván Velasco e Luca Ludwig, al volante della Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 del MERTEL Motorsport, hanno preso il comando della classifica, con quattro punti di vantaggio sul primo degli avversari. Il MERTEL Motorsport porta altre Ferrari: la numero 84 di Arturo Melgar e Stefano Bozzoni e la numero 85 di Anny Frosio e Jorge Cabezas. Sempre tra i Pro Am è iscritta la 488 Challenge Evo numero 17 di Rossocorsa con Lorenzo Innocenti in coppia con Niccolò Schirò che sostituisce l’infortunato Andrea Belicchi.

La rappresentanza Ferrari nella classe Am è curata da MERTEL Motorsport, con tre Ferrari 488 Challenge Evo: la numero 81 di Fernando Navarrete e Álvaro Lobera, la numero 82 di "Leo Chen" e "Mark Speakerwas" e la numero 83 con le ragazze Alba Vázquez e Laura van den Hengel.

Dopo le libere del venerdì, sabato sono in programma la qualifica dalle 11.45 alle 12.05 e Gara 1 di 50 minuti con partenza alle 15.50. Domenica qualifica dalle 9.50 alle 10.10 e Gara 2 dalle 16.50 alle 17.40.

Ultimate Cup Series. Due mesi dopo il suo debutto al Paul Ricard, il campionato torna in pista, sul circuito di Portimão in Algarve, con le prove del Trofeu GT Endurance Cup e del Trofeu GT Sprint.

Nella gara di durata saranno al via i campioni in carica, oltre che vincitori del primo appuntamento a Le Castellet, Jean Paul Pagny, Jean Bernard Bouvet e David Hallyday sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1 di Visiom. Nella prova casalinga, il team francese ha condotto in testa tutta la prova, iniziata dalla pole position, aumentando progressivamente il vantaggio e facendo segnare anche il miglior tempo sul giro con Bouvet.

Con la Ferrari 488 Challenge Evo sarà in gara, nella classe UCS3, anche il team XP Racing con al volante Philippe Papin, Xavier Pompidou e Roland Marchix.

La prova, sulla distanza di 4 ore, prenderà il via sabato 25 alle 16.25 ora locale, avviandosi alla conclusione con le luci del tramonto.

Quattro Ferrari saranno invece in griglia di partenza del Trofeo GT Sprint, tre delle quali portate in pista da SR&R che ha dominato il round inaugurale: sulla 488 GT3 numero 3 salirà Francesco Atzori nella categoria UCS1/UCT, mentre nella categoria UCS3/UCT troveremo sulla 488 Challenge Evo numero 333 Francesco Coassin e sulla numero 353 Lyle Schofield e Laurenço Monteiro.

Gli svizzeri di Racing Spirit of Leman schierano invece la Ferrari 488 Challenge numero 91, affidata a Fréderic Lacore.

Le quattro gare del fine settimana si disputeranno venerdì 24 maggio alle ore 15.50 e 18.55 e sabato 26 alle ore 8.30 e 13.20.

GT WC Europe – Endurance Cup. A cinque settimane dal via dell’edizione del Centenario della 24 Ore di Spa, il circuito ha ospitato, il 21 e il 22 maggio, due giornate di test, utili per i team per la messa a punto delle vetture e per prendere confidenza con lo storico tracciato belga.

Otto le Ferrari 296 GT3 nel prologo: la numero 8 di Kessel Racing con Nicolò Rosi, Niccolò Schirò, David Fumanelli e Daniele Di Amato; la numero di 51 di AF Corse - Francorchamps Motors con i tre piloti ufficiali Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon, Alessio Rovera; numero 52 di AF Corse con Louis Machiels, Jef Machiels, Tommaso Mosca e l’ufficiale Andrea Bertolini; numero 71 AF Corse - Francorchamps Motors con l’ufficiale Thomas Neubauer, Vincent Abril e David Vidales; numero 74 di Kessel Racing con John Hartshorne, Chandler Hull, Ben Tuck e Philip Keen; numero 93 di Sky Tempesta Racing con Christopher Froggatt, Jonathan Hui, Eddie Cheever e la pilota ufficiale Lilou Wadoux; numero 333 di Rinaldi Racing con Christian Hook, Felipe Fernandez Laser, David Perel e Fabrizio Crestani.

Nella prima giornata il miglior riscontro cronometrico tra le vetture di Maranello, quarto assoluto, è stato fatto registrare da Pier Guidi, Rigon, Rovera con il tempo di 2’19’’512. Il 22 maggio, invece, la Ferrari più veloce è stata la numero 74 di Kessel Racing con i piloti Hartshorne, Hull, Tuck e Keen.

Tutti i team si ritroveranno a Spa-Francorchamps per la 24 Ore del Centenario che prenderà il via il 29 giugno.

(Gli orari indicati sono locali).