Weekend preview: Ferrari al via di IMSA Sprint, 24H Series e GT WC Asia

Nel fine settimana della tappa italiana del FIA WEC a Imola, le vetture di Maranello saranno impegnate anche nelle prime prove stagionali dell’IMSA Sprint Cup a Long Beach e del GT World Challenge Asia a Sepang. Ferrari al via anche nel secondo appuntamento della 24H Series, impegnata nella 12 Ore di Spa-Francorchamps.

IMSA Sprint Cup. Il primo round della IMSA SportsCar Championship, che fa seguito alle due prove Endurance di Daytona e Sebring, vedrà al via, sul circuito di Long Beach in California, anche la Ferrari 296 GT3 numero 34 di Conquest Racing. Il team è iscritto a tutta la stagione e affida la vettura ai piloti Alberto Costa e Manny Franco che hanno già preso parte alle due prove di durata di inizio anno. Alla 24 Ore di Daytona, Costa e Franco hanno concluso la prova sul terzo gradino del podio, mentre alla 12 Ore di Sebring, dopo essere stati a lungo nelle prime posizioni, hanno chiuso undicesimi. In virtù di questi risultati, la coppia di Conquest Racing si trova al quarto posto nella classifica del GT Daytona con 545 punti.

Per Ferrari la prova di sabato rappresenta il ritorno a Long Beach dopo l’ultima apparizione nel 2021, quando Daniel Mancinelli e Colin Braun conclusero la gara al decimo posto in GTD con la Ferrari 488 GT3 Evo numero 63 della Scuderia Corsa. In quell’occasione, Braun rimase con i primi cinque per tutta la seconda metà della gara, ma causa una sosta ai box per il rifornimento di carburante a soli due minuti dalla fine fu costretto a cedere alcune posizioni.

Per Ferrari, Long Beach significa il Gran Premio di Formula 1 del 1976, quando Clay Regazzoni vinse alla guida di una Ferrari 312 T. La Casa di Maranello vinse anche nel 1978, con Carlos Reutemann su Ferrari 312 T3, e nel 1979, con Gilles Villeneuve su 312 T4. Dopo aver debuttato con una gara di Formula 5000 nel 1975, Long Beach ha ospitato la Formula 1 per otto anni prima di passare alle auto Indy.

L'evento del 2024 si aprirà con un paio di sessioni di prove libere venerdì, seguite dalle qualifiche GTD alle 17:00. La gara, della durata di 100 minuti, inizierà sabato alle 13.35. Gli orari indicati sono locali.

24H Series. Dopo l’appuntamento del Mugello di fine marzo, il campionato si trasferisce in Belgio per la 12 Ore di Spa-Francorchamps dove a difendere i colori di Ferrari sarà Kessel Racing. Il team svizzero affida la 296 GT3 numero 5 a Fran Rueda, Andrew Gilbert, Fons Scheltema e Nicolò Rosi nella classe Am. I primi due piloti sono reduci dal secondo posto conquistato lo scorso fine settimana sempre con Kessel Racing a Barcellona nella Michelin Le Mans Cup alle spalle di una altra vettura di Maranello portata in pista da AF Corse. Scheltema e Rosi vantano un significativo curriculum sportivo nel Ferrari Challenge Europe, con l’olandese tra i veterani del monomarca, mentre il giovane svizzero ha conquistato a inizio mese sul circuito di Le Castellet la vittoria nella classe Bronze in quella che è stata la prima tappa di Endurance Cup del GT World Challenge Europe. Rosi ha gareggiato in quella occasione sulla Ferrari 296 GT3 di Kessel Racing al fianco di David Fumanelli e Niccolò Schirò.

Dop la qualifica del venerdì, la prima parte della corsa avrà inizio alle 12.50 di sabato per terminare alle 17.50. Le restanti sette ore di gara partiranno domenica alle 10.50.

GT World Challenge Asia. Sono quattro, tra le 33 vetture iscritte, le Ferrari 296 GT3 impegnate nel primo appuntamento del campionato in programma nel fine settimana sul circuito di Sepang in Malaysia. Absolute Corse, derivazione di Absolute Racing, schiera sulla numero 296 André Canard e Finn Gehrsitz, entrambi debuttanti nella serie e sulle vetture del Cavallino Rampante. Il tedesco Gehrsitz, seppur solo diciannovenne, vanta già una significativa esperienza in diversi campionati. Accanto a lui gareggerà il filippino Canard, pilota Bronze, che permetterà al team di Hong Kong di prendere parte alla classe Silver/Am.

Harmony Racing porterà in pista sulla vettura numero 77 il duo cinese composto da Luo Kailuo e Liang Jiatong in classe Silver. Stessa categoria per i giapponesi di LMcorsa, con la numero 60 che vedrà al volante i due piloti del Sol Levante Shigekazu Wakisaka e Ryo Ogawa. Infine, nella classe Am, il team Garage75 vedrà salire sulla numero 75 David Tjiptobiantoro insieme all’italiano Christian Colombo.

L’appuntamento di Sepang prevede dopo i test di venerdì, le due sessioni di qualifica sabato 20 aprile alle ore 10.30 e alle 10.52 con Gara 1 al via alle 14.45 su una distanza di 60 minuti. La seconda prova, della stessa durata, si corre domenica 21 dalle ore 11.30. (Tutti gli orari indicati sono locali).