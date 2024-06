Weekend preview: Ferrari a caccia di titoli nell’ELMS, GT Open e GT Cup Europe

Nel fine settimana che vede la conclusione di diversi campionati in Europa, ambizioni di titolo per Ferrari nel doppio appuntamento dell’ELMS a Portimão, dove si disputa anche l’atto finale della Le Mans Cup, e a Barcellona per l’epilogo di International GT Open e GT Cup Europe. Ad Hockenheim Ferrari in pista per l’ultimo round del DTM.

ELMS. Saranno cinque le Ferrari impegnate a Portimão per le due prove da 4 ore ciascuna che concluderanno la stagione della serie, che dal 2024 vedrà il passaggio dalle vetture dalla configurazione LMGTE a quella LMGT3. Nelle 13 stagioni della competizione, sono 67 le gare disputate tra Le Mans Series ed European Le Mans Series, che hanno visto la Casa di Maranello trionfare in ben 45 occasioni.

Il gran finale vedrà disputarsi venerdì 20 ottobre la 4 Ore dell’Algarve e domenica, sempre sullo stesso circuito, la 4 Ore di Portimão, con verdetti ancora da decretare.

Dal terzo posto in classifica generale, a 8 punti dalla vetta, partono Takeshi Kimura e Gregory Huffaker II, che divideranno la Ferrari 488 GTE numero 57 con il pilota ufficiale Ferrari Daniel Serra.

Sulla vettura numero 50 di Formula Racing siederà l’altro ufficiale Nicklas Nielsen, insieme a Johnny e Conrad Laursen. Per AF Corse sulla vettura numero 51 ci saranno Kriton Lentoudis, Rui Aguas e Ulysse De Pauw, mentre al volante della 55 di Spirit of Race si alterneranno Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin. Infine, JMW Motorsport affida la Ferrari numero 66 a Martin Berry, Lorcan Hanafin e Jon Lancaster.



La 4 Ore dell’Algarve vedrà le vetture della classe LMGTE scendere in pista per la qualifica venerdì 20 ottobre alle 10.50, con il via della gara alle ore 15.45. Il 21 ottobre, sabato, sarà la volta della 4 Ore di Portimão, con qualifica alle ore 18.45 e bandiera verde dell’ultima prova stagionale alle ore 14.00 del 22 ottobre.

Le Mans Cup. Ultimo appuntamento stagionale anche per la Le Mans Cup, che vede in pista sempre sul circuito dell’Algarve due Ferrari 296 GT3 del team AF Corse. Equipaggio giapponese sulla numero 51 con Koizumi Hiroshi e Kei Cozzolino, mentre la numero 83 sarà affidata al duo francese Charles-Henri Samani e Emmanuel Collard. Dopo le libere nella giornata di giovedì 19 ottobre alle 14.30, seguiranno le libere 2 alle 10.10 di sabato, giornata in cui è prevista anche la qualifica (16.10). Domenica semaforo verde per la gara alle ore 10.00.

International GT Open. Sfida decisiva a Barcellona per la conquista dei titoli dell’International GT Open, giunto al suo ultimo appuntamento stagionale con dodici Ferrari in pista. Al titolo assoluto non potrà competere il duo di AF Corse, Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini, quinti in classifica generale, che punteranno comunque a un altro podio dopo il secondo posto conquistato nella prova di Monza.

Il team piacentino guida invece la classifica Pro Am con la coppia Marco Pulcini ed Eddie Cheever III sulla Ferrari 296 GT3 numero 27, con 7 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori. Ancora matematicamente in corsa per il titolo anche la Ferrari 296 GT3 numero 38 di Kessel Racing, affidata a Nicolò Rosi e Niccolò Schirò.

Il team elvetico schiera nella medesima classe anche la numero 11 con al volante David Fumanelli e Frédéric Jousset, mentre AF Corse avrà in gara sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 Laurent De Meeus e Jamie Stanley. Omar Jackson ed Axcil Jefferies difenderanno i colori del team tedesco Racing One con la Ferrari 296 GT3 numero 26.

Ancora da scrivere il nome del vincitore anche della classe Am, con AF Corse che parte dalla seconda posizione in classifica a sei punti dalla vetta, con la coppia composta da Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald che saliranno sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 61. Terza, a nove punti di distacco, la Ferrari numero 91 del Team Baron Motorsport con Philip Baron ed Ernst Kirchmayr. Per AF Corse saranno in pista anche la 488 GT3 Evo 2020 numero 88 con Gino Forgione e Andrea Montermini e la 296 GT3 numero 25 con Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto, oltre a Jay Schreibman e Oswaldo Negri sulla 488 GT3 Evo 2020 numero 52, in presenza one-off. Una Ferrari 296 GT3 sarà schierata anche dal team polacco Olimp Racing con Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski.

La qualifica ufficiale è in programma sabato alle ore 10.20, mentre la corsa sulla distanza di 1 ora e 10 minuti vedrà il via alle 15.05. La seconda qualifica si terrà domenica alle 9.30 di domenica e la gara di 60 minuti partirà alle ore 13.30.

GT Cup Europe. Saranno cinque le vetture del Cavallino Rampante impegnate nell’ultimo atto della stagione, che, come da tradizione, si disputa sul circuito di Barcellona. Solo la matematica separa la coppia spagnola Ivan Velasco e Jorge Cabezas, sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 di MERTEL Motorsport, dalla conquista del titolo. In corsa per le altre posizioni del podio finale della medesima classe Pro Am ci saranno i due italiani Lorenzo Innocenti e Andrea Belicchi, sulla 488 Challenge Evo numero 17 di Rossocorsa Racing, mentre la vettura gemella di MERTEL Motorsport, la numero 81, vedrà alternarsi al volante Luca Ludwig e Steven Liquorish.

Nella classe Am con ancora ambizioni di successo scenderanno in pista sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 69 di Kessel Racing i fratelli Alexandre e Mikael Bochez, distanziati di 7 punti dalla vetta. La terza vettura di MERTEL Motorsport in gara sarà invece la numero 19 con Stefano Bozzoni e Fernando Navarrete.

La prima sessione di qualifica si terrà sabato 21 ottobre alle 9.50, con semaforo verde di Gara 1 alle 13.40 sulla distanza di 50 minuti, mentre domenica dopo la qualifica delle ore 9.00, il via di Gara 2 sarà alle 15.10.

DTM. Appuntamento conclusivo per il DTM sul circuito di Hockenheim con Emil Frey Racing che porta in pista due Ferrari 296 GT3. Sulla numero 69 salirà Thierry Vermeulen, che ha sfiorato il podio nel GT World Challenge Europe Sprint a settembre sulla medesima pista, mentre sulla numero 14 siederà Jack Aitken che al suo attivo nella stagione ha un terzo posto nel debutto e il successo nel round al Lausitzring.

Gli orari indicati sono locali.