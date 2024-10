Weekend preview: Ferrari a caccia di titoli

Si avviano alla conclusione alcuni campionati con fondate speranze di titolo per le Ferrari impegnate, a partire da Road Atlanta dove si corre la Petit Le Mans dell'IMSA con sette vetture della Casa di Maranello al via. In Francia penultimo appuntamento della Ultimate Cup Series con le Ferrari in lotta sia nella Endurance Cup sia nelle Sprint Cup, mentre a Barcellona evento conclusivo della Sprint Cup con cinque vetture del Cavallino Rampante in pista.

IMSA. Saranno sette le Ferrari che scenderanno in pista per la Petit Le Mans di sabato, ultima tappa della stagione 2024 dell'IMSA. Una classica gara di 10 ore in programma sul circuito Road Atlanta, dove calerà il sipario sui campionati IMSA WeatherTech SportsCar ed Endurance Cup. La Casa di Maranello parteciperà con due vetture nella classe GTD Pro (con vetture GT3 e piloti Pro). Cinque team, invece, scenderanno in pista nella classe GTD, per le formazioni Pro-Am.

Grande attesa per Risi Competizione che ha inaugurato la stagione IMSA 2024 vincendo nella propria classe alla 24 Ore di Daytona e conquistando il secondo posto alla 12 Ore di Sebring. Il team sarà al via con la Ferrari 296 GT3 numero 62 per i piloti ufficiali Daniel Serra, Davide Rigon ed Alessandro Pier Guidi. Il team è al secondo posto nella Endurance Cup, a cinque punti di distanza dai leader.

Dopo solo una gara disputata con Ferrari nell’IMSA, il team DragonSpeed ha scelto di passare alla GTD Pro, classe dove troverà Risi Competizione. Toni Vilander, Ambassador Driver di Ferrari, condividerà la Ferrari 296 GT3 numero 82 con l'ufficiale Thomas Neubauer e Vincent Abril. Il team ha debuttato con la Ferrari nella recente Battle on the Bricks di Indy e ha disputato anche le prime tre gare della Endurance Cup in LMP2.

Nella classe GTD sarà impegnata la Ferrari numero 34 di Corsa Horizon con Cedric Sbirrazzuoli che affiancherà Albert Costa e Manny Franco. Questi ultimi sono sesti sia nella classifica a punti stagionale sia in quella della Endurance Cup e annoverano come miglior risultato un secondo posto alla Sei Ore di Watkins Glen.

Reduce dalla gara di debutto a Indianapolis, il team Inception si affiderà alla Ferrari numero 70 di Brendan Iribe, Frederik Schandorff e Ollie Millroy. I piloti si presentano alla gara finale occupando il secondo posto nella classifica della Endurance Cup, a un solo punto di distanza dal leader.

AF Corse torna con il pilota ufficiale Miguel Molina, che dividerà la vettura con Simon Mann e Francois Heriau sulla Ferrari numero 21. Il team si è classificato secondo alla 24 Ore di Daytona, mancando la vittoria di classe per 2,7 secondi.

Triarsi Competizione schiera Onofrio Triarsi, Charlie Scardina e il pilota ufficiale Alessio Rovera sulla Ferrari 296 GT3 numero 23 di Ferrari of Central Florida / David SW, che si è piazzata quarta a Daytona. Sono quinti nella Endurance Cup, a sette punti dalla testa della classifica.

Cetilar Racing scende in pista con l’ufficiale Antonio Fuoco, Giorgio Sernagiotto e Roberto Lacorte sulla Ferrari numero 47. Il miglior risultato stagionale del team è stato il secondo posto a Sebring, un circuito dove ha vinto nel 2022.

Il programma di Road Atlanta si apre giovedì con una sessione di prove libere di 90 minuti a partire dalle 10:40, seguita da una sessione di un'ora e 25 minuti alle 15:20 e da prove notturne di 90 minuti alle 19:30. Le qualifiche GTD Pro/GTD sono previste alle 15:25 di venerdì, mentre la gara prenderà la bandiera verde sabato alle 12:10.

Ultimate Cup European Series. Dopo l’appuntamento del Mugello, il campionato si presenta a Magny Cours per il quinto e penultimo round stagionale dove potrebbero decidersi già i giochi della classifica generale. Nella Endurance Cup sono desiderosi di tornare al successo i campioni in carica di Visiom, Jean Paul Pagny, Jean Bernard Bouvet e David Hallyday sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1, iscritti nella classe UCS1.

Ritorna in gara nella classe UCS3, dopo la prova di Portimão, anche XP Racing che affida la 488 Challenge Evo numero 29, con Philippe Papin e Roland Marchix affiancati da Enzo Richer, attuale leader della Ultimate Formula Cup.

La 4 Ore di Magny-Cours prenderà il via domenica 13 ottobre alle 10.10.

Nella Sprint Cup concrete possibilità di titolo già questo fine settimana per SR&R che ha largamente dominato la stagione. Il team di Manfredi Ravetto potrebbe già concludere la marcia trionfale nella classifica a squadre, ma anche in quella piloti. Francesco Atzori, sulla Ferrari 488 GT3 Evo numero 3, iscritta nella classe UCS1/UCTC, è in testa alla graduatoria con 29,5 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori.

Il team italiano vedrà in gara, iscritte nella classe UCS3/UCTC, anche due Ferrari 488 Challenge Evo: la numero 353 affidata a Lyle Schonfield e Laurenço Monteiro e la numero 333 con Francesco Coassin e Harisson Walker. Nella medesima categoria impegnate anche la numero 91 di Racing Spirit of Leman con Frédéric Lacore e la 73 di OMR affidata a Patrick Michellier.

La prima gara si svolgerà venerdì 11 ottobre alle 18.15. Le altre tre gare si terranno sabato 12 ottobre, con partenze previste alle 9.35, alle 12.05 e alle 16.45 tutte sulla distanza di 25 minuti.

GT World Challenge Europe. Saranno 32 le vetture in pista per l’ultimo round della Sprint Cup sul Circuit de Catalunya, che vedrà l’assegnazione di tutti i titoli in palio. Nella classe Pro si presenta con alcune limitate speranze di vittoria finale anche la Ferrari 296 GT3 numero 14 di Emil Frey Racing di Ben Green e Konsta Lappalainen che pagano un fine settimana sfortunato nell’appuntamento di Magny Cours. Sulla vettura gemella, la numero 69, saliranno invece i giovani Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè, recente vincitore del Ferrari Challenge Europe.

Più speranze, in classe Bronze, per Jonathan Hui ed Eddie Cheever sulla Ferrari 296 GT3 numero 93 di Sky Tempesta, che si trovano a 12 punti dalla vetta.

Due le Ferrari in gara nella classe Silver, con i giovani Eliseo Donno e Thomas Fleming sulla 296 GT3 numero 71 di AF Corse pronti a ben figurare, così come Sean Hudspeth e Jef Machiels sulla vettura gemella numero 52 con il team piacentino attualmente in vetta alla classifica a squadre.

Dopo le prove libere di venerdì, sabato 12 sarà l’ora delle qualifiche 1, in programma alle 9.45 con il via della prima prova alle ore 14.00 sulla distanza di un’ora. Stesso copione la domenica, con qualifica alle ore 9.00 e Gara 2 al via alle ore 14.00.

Tutti gli orari indicati sono locali.