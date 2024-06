Weekend preview: CIGT Endurance e GT WC Europe chiudono la stagione

A Vallelunga va in scena l’ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo con già due titoli certi prima di partire per Ferrari, che ha l’ambizione di centrare altri risultati importanti. Anche il GT World Challenge Europe Sprint chiude la propria stagione e sul tracciato di Zandvoort le vetture del Cavallino Rampante cercheranno di lasciare il segno.

CIGT. L’atto finale della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo a Vallelunga assegna i restanti titoli in palio, con quello assoluto già conquistato dalla coppia Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca, di scena con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 27 di Scuderia Baldini.

La Casa di Maranello punta al successo anche della classe Pro Am, con la coppia Stefano Gai e Jules Castro, in pista con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 51 di AF Corse, che guidano la classifica con soli due punti di vantaggio sui più immediati inseguitori. Il team piacentino completerà l’equipaggio sul circuito “Pietro Taruffi” con il giovane Eliseo Donno, protagonista del Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge Europe.

Nella GT Cup, competizione riservata alle vetture in versione monomarca, titolo già assegnato nella classe Pro Am a Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare, iscritti con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 111 di Best Lap.

Sfida serrata nella classe Am, con il team SR&R ancora in piena corsa per la classifica generale grazie al duo Simone Atzori e Manuel Menichini con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 251, che hanno ottenuto una vittoria, un terzo ed un quarto posto nelle tre gare già disputate finora.

Nella stessa categoria sono iscritte altre due vetture del Cavallino Rampante: la numero 269 di Easy Race affidata a Francesco La Mazza, Luciano Linossi e a Thomas Biagi, e la numero 212 di Best Lap su cui saliranno Giammarco Marzialetti in equipaggio con il 17enne Vincenzo Scarpetta e il potentino Vito Postiglione.

L’ultimo round stagionale si aprirà nella giornata di venerdì 13 con i primi due turni di prove libere della durata di un’ora ciascuno in programma alle 11.10 e alle 15.00, a cui seguirà, sabato 14, il terzo turno, sempre di un’ora, a partire dalle 9.05. Il programma proseguirà con i tre turni di qualifica, dalle ore 15.20 alle 16.25, che determineranno la griglia di partenza della gara di due ore in programma domenica 15 alle ore 12.00.

GT World Challenge Europe. Il circuito olandese di Zandvoort ospita l’ultimo appuntamento stagionale del campionato, che assegnerà tutti i titoli ancora in palio nella serie Sprint. Ancora matematicamente in lotta per la corona della classe Pro, seppur con un distacco di 34,5 e 35 punti dalla vetta, scenderanno in pista Albert Costa e Thierry Vermeulen, capaci di conquistare un paio di podi nel round di Valencia, al volante della Ferrari 296 GT3 numero 69 di Emil Frey Racing. Sulla vettura gemella del team elvetico, la numero 14, saliranno invece Konsta Lappalainen e Giacomo Altoè.

Una terza Ferrari, la 488 GT3 Evo numero 71, difenderà invece i colori di AF Corse nella Silver Cup, con l’equipaggio composto da Sean Hudspeth e Nicola Marinangeli, autori di due quinti posti ad Hockenheim.

Dopo le libere e la prequalifica di venerdì, sabato 14 si terrà la prima sessione di prove cronometrate alle ore 9.35 che porterà alla griglia di Gara 1 in programma alle 14.00, sulla distanza di un’ora. Domenica 15 si ripete il programma con la qualifica per Gara 2 alle 9.30 e il via della seconda prova alle 14.00 sempre sulla durata di 60 minuti.