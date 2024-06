Weekend preview: a Imola si assegnano i titoli del CIGT Sprint

Il tracciato di Imola ospita l’atto finale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, con le Ferrari iscritte che possono ambire alla conquista del titolo o comunque ad un posto nel podio finale. A Magny Cours, in Francia, nella Ultimate Cup Series, le vetture della Casa di Maranello sono pronte ad un altro fine settimana da protagoniste.

CIGT. Nel fine settimana si chiude la stagione del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, con l’assegnazione di otto titoli tricolori. Nella classe principale, con ancora 40 punti a disposizione, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 52 di AF Corse con Jean-Luc D’Auria e Stuart White, al quarto posto, è praticamente fuori dai giochi in virtù del distacco di 39 punti dai leader.

Nella GT3 Pro Am, a contendersi lo scettro ci saranno quattro equipaggi e tra questi anche Jules Castro e Luka Nurmi con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 51 di AF Corse che si trova al comando con 12 lunghezze di vantaggio sul primo degli inseguitori.

Nella GT3 Am, sarà al via anche la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Best Lap al cui volante si alterneranno Luigi Coluccio e Rocco Mazzola, mentre debutterà nella serie la Ferrari 296 GT3 con i colori di Easy Race su cui prenderanno posto Thomas Biagi e Riccardo Ponzio, iscritti tra i GT3 Pro.

Nella GT Cup, riservata alle vetture in configurazione monomarca, nella corsa al titolo nella classe Pro Am ci sarà Leonardo Colavita con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 199 del team Double TT Racing, staccato di un solo punto dalla vetta, che sarà affiancato per l’occasione da Giorgio Maggi. Nella GT Cup Am, Vincenzo Scarpetta con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 290 di AF Corse comanda la graduatoria con 10 lunghezze di vantaggio. Nella Entry list figura anche la Ferrari 488 Challenge Evo di Easy Race con l’equipaggio Del Col-Pierantoni.

L’ultimo weekend della stagione a Imola si aprirà venerdì con le due sessioni di prove libere a cui seguiranno nella giornata di sabato i due turni di qualifica, dalle 10.50 alle 11.40, che determineranno la griglia di partenza delle due gare di 50 minuti più 1 giro, in programma sabato alle 16.20 e domenica alle 14.20.

Ultimate Cup Series. Quinto round della Ultimate Cup Series che fa tappa a Magny Cours per affrontare il penultimo appuntamento stagionale. Saranno al via nella Endurance GT, per una prova di quattro ore, Jean Bernard Bouvet, Jean-Paul Pagny e David Hallyday sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1 di Visiom, che si presentano in testa alla classifica con 112,5 punti. Tra gli iscritti alla prova francese, nella classe UGT3B, anche la Ferrari 488 Challenge Evo numero 74 di XP Racing con Karl Pedraza, Philippe Papin e Xavier Pompidou.

Nella Sprint GT Touring Challenge, che prevede tre corse, nella classe UGT3B, ci sarà al via Francesco Atzori che si presenta in cima alla graduatoria con 248 punti, 4 in più del suo compagno Edoardo Barbolini, con il quale condivide il volante della Ferrari 488 Challenge Evo numero 33. Nella stessa classe ci sarà Patrick Michellier e Alexis Berthet sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 73 di CMR. Nella entry list della UGT3B figura la Ferrari 488 Challenge Evo numero 91 di Racing Spirit of Léman con Frédéric Lacore.

Il programma a Magny Cours inizia venerdì con le prove libere al mattino, mentre nel pomeriggio spazio alla qualifica e a Gara 1 della Sprint GT alle 20.10. Gara 2 e Gara 3 si terranno sabato rispettivamente dalle 8.45 alle 9.10 e dalle 15.15 alle 16.05. La Endurance GT invece, dopo la qualifica del sabato pomeriggio, prevede la corsa di 4 ore con bandiera verde alle 9.50 di domenica.