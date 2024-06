Weekend notebook: vittorie Ferrari al Mugello ed Estoril

Due vittorie per la Ferrari 296 GT3 nella 24H Series a Estoril, mentre la 488 GT3 Evo 2020 di Fisichella e Mosca concede il bis nella prova Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo al Mugello. Secondo posto nella classe SP9 Pro Am per Racing One nella 6h ADAC Ruhr Pokal Rennen, quinto round del campionato Nürburgring Endurance Series, mentre più sfortunata è la prova nel DTM al Norisring delle due vetture di Maranello di Emil Frey Racing.

24H Series. La Ferrari 296 GT3 coglie una doppietta sul circuito di Estoril, quarto e penultimo round europeo della 24H Series. La nuova vettura di Maranello del team tedesco WTM by Rinaldi Racing con Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach e Torsten Kratz, dopo essere partita dalla pole position, ha conquistato la vittoria nella Qualifying Race di 6 ore, per poi concedere il bis con il successo assoluto, oltre che di classe Am, nella prova da 12 ore disputata sulla pista portoghese.

A completare l’ottimo fine settimana delle Ferrari, è arrivato anche il secondo posto assoluto nella prima prova e il terzo nella gara lunga della 296 GT3 numero 8 di Kessel Racing con al volante L.M.D.V., Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza e David Fumanelli.

Prossimo impegno, il 16 settembre a Barcellona.

CIGT. Dopo la vittoria all’esordio a Pergusa, Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca del team Scuderia Baldini concedono il bis sul circuito toscano del Mugello. Partito dalla pole position con il miglior tempo di 5’22”010, somma dei crono delle tre sessioni di qualifica, il duo italiano, a bordo della Ferrari 488 GT3 Evo 2020, ha mantenuto con autorevolezza la leadership della corsa per tutte le due ore di gara per tagliare per primo il traguardo, allungando anche in classifica generale. Ai piedi del podio si ferma il tentativo di rimonta della seconda vettura del Cavallino Rampante, la numero 51 di AF Corse, che, scattata dalla terza posizione, con Eliseo Donno ha insidiato la terza piazza fino all’ultimo giro, senza però riuscire a portare a termine il sorpasso decisivo. Insieme al salentino, si sono alternati al volante Stefano Gai e Jules Castro, ottenendo comunque il terzo posto nella classe GT3 Pro Am.

Nella GT Cup salgono sull’ultimo gradino del podio, che vale anche il secondo tra i Pro Am, Sabatino Di Mare, Luca Demarchi e Simone Patrinicola con la Ferrari 488 Challenge Evo di Best Lap. Più attardate le due vetture di SR&R: la numero 251, con Alessio Bacci, Francesco Atzori e Manuel Menichini, ottavi assoluti e quinti in classe Am, appena davanti alla numero 252, affidata a Enrico Di Leo, Francesco La Mazza e al cinese Kang Ling.

Il prossimo appuntamento con la serie Endurance è in programma dal 15 al 17 settembre sul circuito di Monza, mentre la Sprint scenderà in pista proprio al Mugello dal 29 settembre al 1° ottobre.

NLS. Nella 6h ADAC Ruhr Pokal Rennen, quinto impegno stagionale della Nürburgring Endurance Series, la Ferrari 296 GT3, schierata da Racing One e affidata ai piloti Axcil Jefferies e Christian Kohlhaas, dopo la vittoria nella SP9 Pro Am nella Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy ottiene il secondo posto nella medesima classe, con un ottimo sesto posto assoluto. Il campionato ora si ferma per la pausa estiva per riprendere il 9 e 10 settembre con un doppio appuntamento: il sesto round, la Adac Acas Cup, e il settimo la Adac Reinoldus-Langstreckenrennen.

DTM. Fine settimana sfortunato per le due Ferrai 296 GT3 di Emil Frey Racing nella terza prova del campionato sul circuito del Norisring, con il rientrante Jack Aitken che non va oltre il diciassettesimo posto in Gara 1 quale miglior risultato (ventesimo nella seconda prova), mentre il giovane Thierry Vermeulen si ferma rispettivamente al 20esimo e 21esimo posto. Il campionato DTM riprende dal 4 al 6 agosto con la quarta tappa al Nürburgring.