Weekend Notebook: vittorie Ferrari ad Aragon in ELMS e Le Mans Cup

In Spagna arriva la prima vittoria stagionale nell’European Le Mans Series per la Casa del Cavallino Rampante che s’impone nella classe LMGTE con la 488 GTE del team Kessel Racing, condotta alla bandiera a scacchi dal pilota ufficiale Davide Rigon, che ha festeggiato il 37mo compleanno con un successo nella gara in notturna. Nel medesimo impianto la Casa di Maranello sale sul gradino più alto del podio nella classe riservata alle derivate dalla serie anche nella Le Mans Cup grazie al risultato della Ferrari 296 GT3 di AF Corse.

ELMS. La 4 Ore di Aragon è stato il teatro del terzo round della serie continentale che si è svolto sul tracciato lungo 3,321 chilometri che include 18 curve. Sin dalle qualifiche le vetture della Casa di Maranello si sono dimostrate competitive: la 488 GTE numero 66 di JMW Motorsport ha ottenuto la pole position davanti alla 488 GTE numero 50 di Formula Racing. In griglia di partenza era scattata quinta la Ferrari di Kessel Racing, affidata a Takeshi Kimura, Gregory Huffaker II e Rigon; ottava e undicesima rispettivamente le vetture numero 8 di Spirit of Race e 51 di AF Corse.

La prova iberica è stata caratterizzata da due regimi di Full Course Yellow e una Safety Car. Nelle battute iniziali un contatto con un prototipo causava il ritiro anticipato della Ferrari numero 50 dell’equipaggio danese formato da Johnny e Conrad Laursen e dal pilota ufficiale Nicklas Nielsen. Per l’intero arco dell’evento, invece, la Ferrari 488 in livrea gialla di Kimura-Huffaker II-Rigon era protagonista della sfida serrata per le posizioni di vertice con gli equipaggi Proton Competition. Nel finale il volante veniva affidato al pilota italiano che nella giornata di sabato 26 agosto festeggiava il 37mo compleanno: in questa fase Rigon ottimizzava il lavoro del team e consolidava la leadership, tagliando il traguardo – dopo 113 giri – con 10 secondi di margine sulla Porsche numero 16. Hanno concluso in top-10 le Ferrari di JMW Motorsport, Spirit of Race, e AF Corse, rispettivamente quinta, sesta e decima.

Festa Rigon. “Una gara meravigliosa – racconta il 37enne veneto –: la vittoria è un regalo straordinario per il mio compleanno su una pista dove avevo partecipato a molti test, ma non avevo mai gareggiato. Gran parte del lavoro è stato fatto sin dalle prove libere, dove ho usato la mia esperienza per trovare il miglior set-up ed eravamo molto contenti del bilancio della488 GTE”. Il risultato è frutto di un lavoro di squadra encomiabile. “Il nostro pilota Bronze, Kimura, è andato molto bene consegnando la vettura in terza posizione a Huffaker, che ha fatto ancor meglio arrivando alla prima posizione – prosegue Rigon –. Io ho gestito al meglio le gomme allungando il più possibile il mio stint anche per salvaguardare la benzina. La cosa più complicata? La gestione del traffico, è stato fondamentale evitare ogni incidente”.

Dopo Barcellona, Le Castellet e Aragon, in classifica Team Kessel Racing è secondo a due punti dalla vetta; la medesima posizione, a due lunghezze dai leader, è occupata da Kimura e Huffaker II in graduatoria Piloti. L’European Le Mans Series tornerà di scena il 24 settembre con la 4 Ore di Spa-Francorchamps.

Le Mans Cup. La bandiera tricolore ha sventolato sul cielo di Aragon in occasione del quarto appuntamento della Le Mans Cup, sul quale la Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse ha messo il proprio sigillo al termine dei 48 giri di gara – caratterizzata da tre Safety Car e una Full Course Yellow – con Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino, davanti alla la Porsche numero 86, che era transitata per prima al traguardo ma ha dovuto scontare una penalità perdendo una posizione. Settima la seconda 296 GT3 iscritta, la numero 83 del medesimo team italiano affidata a Emmanuel Collard e Charles-Henri Samani.

Per la 296 GT3, al debutto dalla stagione corrente, si tratta del primo successo nella Le Mans Cup. In classifica Team AF Corse occupa la terza posizione a 10 punti dai leader; nella graduatoria Piloti Koizumi-Cozzolino sono terzi con uno svantaggio di 10 lunghezze, noni Collard-Samani. Il quarto appuntamento della Le Mans Cup si disputerà il 23 settembre a Spa-Francorchamps.