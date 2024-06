Weekend notebook: vittorie e podi nel CIGT Sprint al Mugello

Il penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint al Mugello regala alle vetture del Cavallino Rampante vittorie di classe, podi e concrete speranze di titolo da conquistare nell’ultimo round in programma a fine ottobre sul circuito di Imola.

CIGT. Mentre Stuart Peter White e Jean-Luc D’Auria, con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 52 di AF Corse, concludono il fine settimana con un buon terzo posto in Gara 2, dopo la sfortunata prova del sabato, a lasciare la Toscana dopo un round da protagonisti assoluti sono Jules Castro e Luka Nurmi sulla vettura gemella numero 51 nella classe Pro Am.

Partito dalla prima fila di Gara 1, con la pole position di classe, Luka Nurmi ha lasciato la vettura al compagno di squadra Castro che ha tagliato per secondo il traguardo, precedendo la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 88 di Custodio Toledo e Riccardo Agostini, sempre di AF Corse, sesti nella seconda corsa.

Ancora meglio per il belga e il finlandese la prova della domenica, conclusa con la vittoria che permette di allungare il vantaggio in classifica generale, dove ora guidano con 12 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori.Sempre nella classe Pro Am doppio quinto posto per Best Lap con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 23 affidata a Luigi Coluccio e Rocco Mazzola.

Tra i piloti Am, infine, duplice terzo gradino del podio per la quarta vettura schierata da AF Corse, la numero 21, che ha visto alternarsi al volante Ray Acosta e Oswaldo Negri.

GT Cup. Alla loro prima partecipazione stagionale, Matthew Kurzejewski ed Alessandro Balzan (Pellin Racing) ottengono la vittoria in Gara 1 al volante della Ferrari 488 Challenge Evo numero 122, dopo una gara tutta d’attacco nella quale l’americano ha mantenuto il contatto con i primi nel proprio stint, lasciando poi all’italiano il compito della rimonta finale completata a 5 giri dalla fine.

Nella seconda prova i due sono scesi di un gradino, concludendo la gara comunque con un ottimo secondo posto. A completare il successo Ferrari in Gara 1 è arrivata anche la terza piazza ottenuta da Stefano Gai e Fabrizio Fontana sulla vettura numero 169 di Formula Racing, attardati poi nella prova della domenica.

Il sesto e quinto posto ottenuti da Giorgio Maggi e Leonardo Colavita, con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 199 di Double TT Racing, hanno permesso al duo di mantenersi a un punto di distacco dalla vetta della graduatoria generale della classe Pro Am. Particolarmente positiva la seconda prova quando i due italiani si sono resi protagonisti di un’ottima rimonta dal 21° posto della griglia di partenza.

Per la seconda vettura di Formula Racing, la numero 161, settimo e ottavo posto con John Dhillon e Matt Griffin che si sono scambiati le posizioni con Simone Patrinicola e Luca Demarchi, sulla numero 111 di Best Lap, ottavi e settimi. A completare lo schieramento delle vetture del Cavallino Rampante erano Thomas Biagi e Leonardo Delcol, sulla vettura numero 196 di Easy Race, vincitori in Gara 2 a Monza, che devono accontentarsi di un nono posto nella seconda prova, dopo essersi ritirati nella prima.

Nella GT Cup Am, arrivano altre due affermazioni per le Rosse con Stefano Marazzi e Samuele Buttarelli, sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 270 di Rossocorsa nella prova del sabato (decimi in Gara 2) e con Vincenzo Scarpetta (Best Lap numero 290) in quella di domenica. Per l’italiano, terzo in Gara 1 e protagonista di un fine settimana condotto da solo senza compagni di squadra, sono ora 10 i punti di vantaggio nella graduatoria di classe.

Ottavo e quindicesimo Andreas Bøgh Sorensen, sulla Ferrari numero 293 di Formula Racing, mentre Lisa Clark e Kyle Marcelli (Pellin Racing, numero 227) chiudono le due prove con un duplice tredicesimo posto, appena davanti al canadese Thor Haugen (Pellin Racing – numero 225), in Gara 1 – undicesimo nella seconda prova – e a Gianmarco Marzialetti e Nicola D’Aniello sulla numero 212 di Best Lap in Gara 2, quindicesimi questi ultimi nella corsa del sabato.

Il prossimo e ultimo appuntamento della serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo è in programma il fine settimana del 29 ottobre sul circuito di Imola.