Weekend Notebook: vittorie e podi in Ungheria e in Giappone

Un weekend positivo per le Ferrari impegnate nell’International GT Open all’Hungaroring e nelle gare di GT World Challenge Asia e Japan Cup al Fuji, in Giappone. Nicola Marinangeli e Vincent Abril hanno conquistato un secondo posto assoluto in gara 1 in Ungheria, mentre Marco Pulcini ed Eddie Cheever hanno fatto doppietta nella classe Pro-Am. Vittorie e podi di classe anche in Giappone.

International GT Open. Il quarto appuntamento stagionale del campionato si è svolto sulla pista dell’Hungaroring. Ottimi risultati per le vetture del Cavallino impegnate, con un podio assoluto, due vittorie e cinque posizioni sul podio su sei in classe Pro-Am, e un terzo posto in Am.

La Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse, condotta da Nicola Marinangeli e dal pilota ufficiale del team piacentino Vincent Abril, si è classificata al secondo posto in Gara 1. Marco Pulcini ed Eddie Cheever hanno conquistato il successo in Pro-Am a bordo della 296 GT3 numero 27 di Spirit of Race, precedendo altre due Rosse: la numero 11 di racing one di Ernst Kirchmayr e David Fumanelli e la numero 16 di AF Corse dei brasiliani Marcelo Hahn e Allam Khodair. Infine, in classe Am sfiora il podio la 296 GT3 numero 5 di OlimpRacing di Stanislaw Jedlinsk e Krystian Korzeniowski, quarta.

In Gara 2 l’equipaggio Pulcini-Cheever concede il bis in Pro-Am, precedendo la vettura di Hahn-Khodair stavolta secondi. La migliore Ferrari al traguardo è ancora la numero 51 di Marinangeli-Abril, quinta assoluta. In Am arriva il podio per Jedlinski-Korzeniowski sulla numero 5 di Olimp Racing, terzi.

Il prossimo appuntamento si svolgerà sulla pista francese del Paul Ricard il 21 luglio.

GT WC Asia. Una vittoria di classe e due altri podi per le quattro Ferrari 296 GT3 impegnate nel terzo round del campionato sulla pista giapponese del Fuji.

In Gara 1 è arrivato un successo nella categoria Am per la vettura numero 75 di Garage 75 affidata a David Tjiptobiantoro e Christian Colombo, che si sono classificati quarti in Gara 2: il pilota indonesiano si conferma comunque al comando della classifica di campionato.

Gli altri due podi di classe sono arrivati entrambi in Gara 2, disputata in condizioni di pista umida e con nebbia fitta. In classe Silver la 296 GT3 numero 77 di Harmony Racing affidata a LiangJiatong e Luo Kailuo ha chiuso seconda, con un buon sesto posto nell’assoluta, dopo il ritiro di Gara 1. In Silver-Am è arrivato invece un terzo posto per la vettura numero 296 di Absolute Corse affidata ad André Canard e Finn Gehrsitz. Non va invece oltre due undicesimi posti in classe Pro-Am la numero 60 di LMCorsaaffidata a Shigekazu Wakisaka e Kei Nakanishi.

Il prossimo appuntamento con il GT World Challenge Asia è previsto per il 7-8 luglio sulla pista di Suzuka.

Japan Cup. Parallelamente al GT World Challenge Asia, sulla pista del Fuji sono andate in scena anche le due gare da 60 minuti della Japan Cup, che hanno visto il dominio della Ferrari 296 GT3 di K-Tunes Racing.

Daisuke Yamawaki e Shinichi Takagi, sulla loro vettura numero 98, hanno conquistato due pole position e due successi dominanti sia nella classifica assoluta che in quella Pro-Am. Nella classe Amè arrivato un doppio podio per la 296 GT3 numero 7 di CometRacing affidata a Yorikatsu Tsujiko e Yusuke Yamasaki, con un terzo posto in Gara 1 (quinto assoluto) e un secondo in Gara 2, quest’ultimo valido anche per il terzo gradino del podio assoluto.

La prossima gara in programma è quella del 7-8 luglio sulla pista di Suzuka, ancora una volta in concomitanza con il GT World Challenge Asia.