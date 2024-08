Weekend notebook: vittorie e podi in Europa e Asia

I risultati migliori del fine settimana arrivano nel GT WC Asia e nella Japan Cup a Suzuka, con vittorie di classe e piazzamenti importanti. In Germania, ad Hockenheim, nella Ultimate Cup Series, Ferrari ottiene il terzo successo di fila nella Endurance GT Cup, mentre nella GT Sprint Cup due vittorie assolute e tanti podi.

GT WC Asia. Sul tracciato di Suzuka è andato in scena il quarto round stagionale della GT World Challenge Asia dove le Ferrari sono state protagoniste. Nella prima gara il quarto posto assoluto della 296 GT3 numero 296 di Absolute Corse con i piloti Andre Canard e Finn Gehrsitz è valso il secondo posto nella classe Silver Am. Tra gli Am invece è arrivata la vittoria della 296 GT3 numero 75 di Garage 75 con David Tjiptobiantoro e Christian Colombo che nella seconda prova si sono dovuti accontentare della piazza d’onore. Secondo posto in Gara 2 nella classe Silver per la Ferrari 296 GT3 numero 77 di Harmony Racing con Kailuo Luo e Jiatong Liang.

Nello stesso fine settimana sul tracciato di Suzuka si è disputato il terzo round della Japan Cup. In Gara 1 la Ferrari 296 GT3 numero 98 di K-Tunes Racing con Daisuke Yamawaki e Shinichi Takagi ha ottenuto il secondo posto, arrivando davanti alla numero 7 di Comet Racing con Yorikatsu Tsujiko e Yusuke Yamasaki che hanno così vinto tra gli Am. Il sesto posto della 488 Challenge numero 16 di Abssa Motorsport con Kiwamu Katayama e Masataka Inoue è valso il terzo posto tra i Pro Am.

Nella seconda prova è arrivata la vittoria assoluta della numero 98 di K-Tunes e il terzo posto, che vale il successo tra gli Am, per la numero 7 di Comet Racing, oltre al primo posto tra i Pro Am per la numero 16 di Abssa Motorsport.

Al termine di questo appuntamento Yamawaki e Takagi comandano la classifica assoluta con 129 punti.

Il quinto round della serie è in programma a Okayama International Circuit dal 23 al 25 agosto.

Ultimate Cup Series. Anche la Germania è terreno di conquista per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1 del team Visiom che ad Hockenheim, nel terzo appuntamento della Ultimate Cup Series, ha ottenuto il terzo successo di fila nella GT Endurance Cup. Dopo Paul Ricard e Portimão, Jean-Paul Pagny, Jean Bernard Bouvet e David Hallyday sono riusciti a ripetersi ancora una volta, vincendo la 4 Ore di Hockenheim.

Successi che non sono mancati per Ferrari anche nella GT Sprint Cup. Dopo il trionfo nella classe UCS3 in Gara 1 di Lourenço Monteiro sulla 488 Challenge Evo numero 333 di SR&R, anticipando Francesco Coassin, in Gara 2 è arrivata la vittoria assoluta di Lyle Schofield sulla 353 di SR&R. Il podio della classe UCS3 è stato completato dalla numero 91 di Racing Spirit of Leman con Frédéric Lacore e dalla numero 333 di SR&R con Harrison Walker.

Vittoria assoluta anche in Gara 3 grazie a Kévin Parsa sulla 488 Challenge Evo numero 91 di Racing Spirit of Leman. Terzo assoluto Lourenço Monteiro, mentre l’ultimo gradino del podio della classe UCS3 è stato occupato da Jeremy Faligand sulla vettura di Maranello numero 415 di SR&R.

Nella quarta prova, secondo posto assoluto e vittoria di classe per Lyle Schofield di SR&R. Al secondo posto di classe Frédéric Lacore.

Il quarto round della stagione si disputerà in Italia, dal 6 all’8 settembre, all’Autodromo Internazionale del Mugello.

ELMS. Il tracciato di Imola ha ospitato il terzo round del campionato European Le Mans Series. Podio sfiorato per la Ferrari 296 LMGT3 numero 57 di Kessel Racing con il pilota ufficiale Daniel Serra, insieme a Takeshi Kimura e Esteban Masson, che effettivamente ha tagliato il traguardo al terzo posto, salvo poi ricevere un extra time di 35 secondi per aver sorpassato in regime di doppie bandiere gialle. Per la numero 31, quindi, la gara termina con il quarto posto finale.

Sesta la Ferrari numero 51 di Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard e Nicolas Varrone che conclude davanti alla numero 86 di GR Racing di Michael Wainwright, Riccardo Pera e l’altro ufficiale Davide Rigon. Ottava piazza per la Ferrari 296 LMGT3 numero 55 di Spirit of Race con il terzetto composto da Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin. Nono posto per la numero 50 di Formula Racing con i Laursen, Johnny e Conrad, e il pilota ufficiale Ferrari Nicklas Nielsen. Decima la 296 LMGT3 numero 66 di JMW Motorsport con John Hartshorne, Ben Tuck e Pheel Keen.

Il campionato ELMS torna in pista il 25 agosto a Spa-Francorchamps per il quarto round stagionale.

DTM. Il fine settimana al Norisring, quarto appuntamento del DTM, era iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari 296 GT3 numero 14 di Emil Frey Racing con il giro più veloce in qualifica di Jack Aitken che è così riuscito a partire dalla pole. Gara 1 partita sotto il sole è stata poi rivoluzionata dalla pioggia, e la strategia ha premiato i piloti che hanno continuato a correre con gomme slick. Aitken, purtroppo, ha optato per montare gomme da pioggia e questa soluzione lo ha fatto scivolare in classifica, terminando la prova al nono posto. Diciassettesimo Thierry Vermeulen sull’altra Ferrari del medesimo team, la numero 69. In Gara 2, Aitken ha chiuso attardato dopo essere entrato in contatto con un avversario. Quindicesima piazza per Vermeulen.

Prossimo impegno dal 16 al 18 agosto al Nürburgring.

24H Series. Prova sfortunata per la Ferrari 296 GT3 numero 8 di Boem by Kessel Racing, costretta al ritiro nel quinto round della 24H Series, durante la 12 ore di Misano. Alessandro Cutrera, L.M.D.V., Marco Frezza e David Fumanelli, dopo una qualifica molto positiva che ha permesso loro di partire dalla seconda posizione tra i Pro Am (quinta assoluta), hanno dovuto lasciare la corsa dopo 3 ore. Prossimo impegno dal 13 al 15 settembre con la 24 Ore di Barcellona.