Weekend notebook: trionfi a Hockenheim e al Paul Ricard

Fine settimana di grandi successi per le Ferrari negli appuntamenti della GT World Challenge Europe – Sprint Cup, al terzo round stagionale a Hockenheim, con vittoria assoluta e di classe, e dell’International GT Cup e del GT Cup Europe, disputati sul circuito francese del Paul Ricard.

GT WC Europe. Ben Green e Konsta Lappalainen conquistano Gara 2 a bordo della Ferrari 296 GT3 numero 14, riportando così il team Emil Frey Racing al successo nella serie dopo l’ultima vittoria di Zandvoort del 2021. Dopo il primo stint di Lappalainen e un ottimo pit stop, è stato il britannico Green a mantenere la testa della corsa e a tagliare per primo il traguardo. I due piloti concludono nel migliore dei modi un fine settimana iniziato con un terzo posto in Gara 1. La seconda vettura del team svizzero, la numero 69, affidata a Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè, quest’anno protagonista anche del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, ottiene un ottavo e 15esimo posto assoluti.

Il rientro di Thomas Fleming al volante della Ferrari 296 GT3 numero 71 di AF Corse, in coppia con Eliseo Donno, coincide con il quarto posto assoluto in Gara 1 e la vittoria in Silver Cup: la coppia italiana completa così una prima prova da incorniciare dopo aver ottenuto la pole position assoluta. I due promettenti piloti, dominatori del monomarca del Cavallino Rampante nel 2023, terminano invece Gara 2 al 22esimo posto assoluto, quarto della classe, alle spalle della seconda vettura del team piacentino, la numero 52 di Jef Machiels e Sean Hudspeth, terzi dopo il quinto posto della prima prova in Silver Cup.

Nella classe Bronze, doppio terzo posto di Sky Tempesta Racing con la Ferrari 296 GT3 numero 93 di Jonathan Hui e Eddie Cheever.

Mentre il prossimo fine settimana si disputa al Nürburgring il terzo atto della Endurance Cup, il GT WC Europe Sprint Cup tornerà in pista a fine agosto, dal 23 al 25, sul circuito francese di Magny-Cours.

International GT Open. Dopo un prolungato e intenso duello Nicola Marinangeli e Vincent Abril, con la Ferrari 296 GT3 numero 51 di Spirit of Race, conquistano la prima vittoria stagionale nella Gara 2 del quarto round dell’International GT Open, disputata sotto la pioggia che domenica ha caratterizzato il circuito del Paul Ricard. La corsa, partita in regime di Safety Car e condizionata da una fase di bandiera rossa per le condizioni meteorologiche avverse, ha visto la coppia italo-francese lottare a lungo con la vettura di Eastalent Racing per poi avere la meglio proprio nell’ultimo giro. Per Marinangeli e Abril si tratta del migliore riscatto dopo l’amaro quarto posto di Gara 1 anche a causa di una penalizzazione di 5 secondi che li ha tolti dal podio.

Nella classe Pro Am, Ferrari conquista un secondo e un primo posto con il duo brasiliano di AF Corse, Marcelo Hahn e Allam Khodair, al volante della Ferrari 296 GT3 numero 16. Un quarto e un secondo posto lo ottengono Marco Pulcini e Riccardo Agostini, poleman di Gara 2, sulla Ferrari 296 GT3 numero 27 di Spirit of Race, con il pilota svizzero che mantiene così la leadership della graduatoria di classe. Ernst Kirchmayr e David Fumanelli, con la Ferrari 296 GT3 numero 11 di racing one tornano a casa con un quinto e un sesto posto di classe, mentre più indietro terminano le altre vetture della Casa di Maranello.

Doppietta, tra gli Am, per Roberto Lacorte con la 296 GT3 numero 47 di AF Corse, con Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski sulla numero 5 di Olimp Racing due volte terzi.

Dopo la pausa estiva, l’International GT Open tornerà in pista il 15 settembre sul circuito austriaco di Spielberg.

GT Cup Europe. Terza vittoria stagionale per Iván Velasco e Luca Ludwig sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 di MERTEL Motorsport nella prima delle due prove di GT Cup Europe disputate nel fine settimana sul circuito del Paul Ricard, scaldato dal sole di sabato e bagnato da una insistente pioggia la domenica. L’azione decisiva per la coppia ispano-tedesca è al via della gara, quando Luca Ludwig, tra i protagonisti anche del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe – che proprio domenica prossima andrà in scena sulla pista di Le Castellet –, ha un ottimo spunto conquistando la vetta, che il duo non perderà più fino alla bandiera a scacchi. Grazie anche al quarto posto di Gara 2, la coppia di MERTEL Motorsport consolida il vantaggio in testa alla classifica.

Sempre in classe Pro Am, ottima prestazione per Lorenzo Ferdinando Innocenti, in coppia con Niccolò Schirò, che conquistano un quarto e settimo posto assoluti con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 16 di Rossocorsa Racing.

Vittoria per MERTEL Motorsport anche nella classe Am, grazie a Fernando Navarrete Rodrigo e Alvaro Lobera che conducono al sesto posto assoluto la Ferrari 488 Challenge Evo numero 81 sotto la pioggia di Gara 2, dopo il terzo posto della prima prova. Sesto e quinto posto per la numero 86 di Martinus Richter, portacolori sempre di MERTEL Motorsport, mentre più indietro terminano le altre due vetture del team tedesco.

Il calendario della GT Cup Europe prevede ora, dopo la pausa agostana, l’appuntamento spagnolo di Barcellona, il prossimo 29 settembre.