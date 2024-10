Weekend notebook: titolo Ferrari nella Ultimate Cup Series

A un round dalla conclusione della stagione, il team Visiom con Jean Paul Pagny e Jean Bernard Bouvet, insieme a David Hallyday, si confermano campioni della Endurance Cup della Ultimate Cup Series, dopo il secondo posto di Magny Cours. Da Barcellona tanti piazzamenti per le Ferrari impegnate nell’ultima prova stagionale della Sprint Cup del GT World Challenge Europe.

Ultimate Cup European Series. Il penultimo appuntamento del campionato, disputato sul circuito di Magny Cours consente ai campioni uscenti di Visiom di bissare il titolo 2023 di Endurance Cup. Grazie al secondo posto conquistato nella prova di quattro ore, Jean Paul Pagny e Jean Bernard Bouvet, accompagnati da David Hallyday sulla Ferrari 488 Evo 2020 numero 1, iscritti nella classe UCS1, mantengono la loro corona.

L’ultimo round della serie è in programma il fine settimana del 10 novembre a Le Castellet, nel sud della Francia.



In attesa di aggiornamento definitivo delle classifiche da parte del campionato.

Nella Sprint Cup, due quinti posti assoluti per la 488 Challenge Evo numero 353 di SR&R con Lyle Schonfield e Laurenço Monteiro, iscritta nella classe UCS3 come la numero 73 di OMR affidata a Patrick Michellier che ha chiuso il fine settimana con tre sesti posti e un settimo assoluti. Anche per la Sprint Cup ultimo round a Le Castellet.

GT World Challenge Europe. Diversi piazzamenti nella top ten delle varie classi caratterizzano l’ultimo appuntamento del campionato per le Ferrari sul circuito di Barcellona. Nella classe Pro, la Ferrari 296 GT3 numero 14 di Emil Frey Racing di Ben Green e Konsta Lappalainen, giunta con alcune speranze di titolo, conquista il quarto posto nella prima prova condotta sotto una pioggia insistente, mentre conclude al 12esimo posto Gara 1. Con la vettura gemella, la numero 69, i giovani Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè, dopo essersi piazzati decimi in Gara 1, si rendono protagonisti di una bella rimonta fino al sesto posto della seconda corsa. Con questi risultati il team svizzero conclude in terza posizione nella classifica generale assoluta Team.

Nella Silver, Eliseo Donno e Thomas Fleming sulla 296 GT3 numero 71 di AF Corse, grazie al quarto e settimo posto di classe ottenuti con due prove determinate, concludono la stagione in quarta posizione nella classifica piloti, davanti ai compagni di team Sean Hudspeth e Jef Machiels sulla vettura gemella numero 52, sesti in entrambe le prove. Il team piacentino conclude la stagione al terzo posto della graduatoria team.

Niente da fare per la corsa al titolo anche per Jonathan Hui ed Eddie Cheever sulla Ferrari 296 GT3 numero 93 di Sky Tempesta, che terminano settimi nella prima prova di classe Bronze sotto la pioggia e quarti in Gara 2. Per i due piloti e per il team quarta piazza nelle rispettive classifiche.