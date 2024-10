Weekend notebook: successi in Germania, Italia e Stati Uniti

Fine settimana con risultati molto positivi per le Ferrari che tornano al successo nel DTM al Sachsenring. Vittorie anche in Italia, a Imola nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance e al Mugello con la Ultimate Cup Series. Infine, negli Stati Uniti, nuovo trionfo nel GT WC America al Barber Motorsports Park.

DTM. Nel sesto appuntamento del campionato DTM disputato al Sachsenring Jack Aitken, con la Ferrari 296 GT3 numero 14, domina Gara 1 dopo aver stabilito anche la pole, nella 100esima corsa del team Emil Frey Racing. Il compagno di team Thierry Vermeulen sulla numero 69 chiude undicesimo, riscattandosi immediatamente durante le qualifiche per determinare la partenza della seconda corsa, stabilendo il miglior crono grazie al tempo di 1’17’’311.

Allo start, Vermeulen ha provato subito ad allungare sulla concorrenza riuscendo a restare al comando, ma un errore durante la sosta ha costretto i commissari sportivi a sanzionarlo con un “long lap” che gli ha fatto perdere la prima posizione, chiudendo al terzo posto e salendo per la prima volta sul podio in questa stagione. Per Aitken un sesto posto finale, che gli permette di stabilirsi in quarta posizione nella classifica generale con 120 punti.

Il prossimo impegno, il penultimo della stagione, è previsto dal 27 al 29 settembre a Spielberg.

CIGT. La gara all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, terzo round della stagione Endurance, è stata movimentata, caratterizzata dal maltempo che ha spinto la direzione alla partenza in regime di Safety Car, ad imporre varie neutralizzazioni e ad una prima bandiera rossa che ha fermato la corsa con le vetture in pit lane. Alla ripartenza, nuovamente con Safety Car, la pioggia si è fatta ancor più insistente e la prova è stata definitivamente interrotta. Tra le GT3 la migliore delle Ferrari è stata la 296 GT3 numero 27 della Scuderia Baldini con Giancarlo Fisichella, Arthur Leclerc e Tommaso Mosca che chiude quarta. Nella classe GT3 Pro Am, seconda piazza per la 296 GT3 di AF Corse numero 50 con Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mak, ora terzi in classifica staccati di otto lunghezze dai leader. Nella GT Cup 1 Divisione Pro Am, podio con tinte tutte rosse, con la vittoria della Ferrari 488 Challenge Evo numero 103 di Easy Race con Jody Lambrughi, Francesco La Mazza ed Emma Segattini, di fronte alla 111 di Best Lap con Luca Demarchi, Sabatino Di Mare e Simone Patrinicola, mentre ultimo gradino del podio per la 151 di SR&R di Nicholas Risitano, Lyle Schofield e Luca Attianese. L’ultimo e decisivo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance è in programma dal 25 al 27 ottobre a Monza.

Ultimate Cup Series. Nel quarto round del campionato Ultimate Cup Series disputato al Mugello la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1 del team Visiom perde la propria imbattibilità. Dopo infatti aver vinto le prime tre prove della stagione, Jean-Paul Pagny, Jean-Bernard Bouvet e David Hallyday chiudono la prova di quattro ore al terzo posto, restando comunque saldamente al comando nella graduatoria generale.

Nella GT Sprint Cup, Francesco Atzori con la Ferrari 488 GT3 numero 3 di SR&R ha vinto due delle quattro prove previste, mentre l’ultima gara è andata a Lourenço Monteiro con la 488 Challenge Evo dello stesso team, davanti alla Ferrari numero 91 di Racing Spirit of Leman con Frédéric Lacore. Il penultimo round della stagione andrà in scena a Magny Cours dal 10 al 13 ottobre.

GT WC America. L’esperienza al Barber Motorsports Park nel GT World Challenge America, sesto appuntamento del GT World Challenge America, vede la Ferrari 296 GT3 numero 163 di AF Corse con Jay Schreibman e Oswaldo Negri trionfare tra gli Am nella prima delle due gare previste nel fine settimana. Nella stessa corsa, tra i Pro Am si registra l’ottava piazza dell’altra Ferrari iscritta, la numero 88, sempre di AF Corse con Custodio Toledo e Riccardo Agostini ad alternarsi al volante. In Gara 2, Toledo e Agostini riescono a migliorarsi avvicinandosi alla zona podio con un quinto posto di classe. I compagni di squadra, invece, non riescono a chiudere la prova.

Il campionato ritorna dal 3 al 6 ottobre, con l’evento finale con la 8 Ore di Indi, presso il tracciato Indianapolis Motor Speedway.