Weekend notebook: successi e titoli nel GT Open e nel GT World Challenge Asia

Mentre si avvia alla sua fase decisiva, l’International GT Open regala a Ferrari sul circuito austriaco di Spielberg tre successi di classe e un titolo in Pro Am sempre più vicino. Dall’ultimo appuntamento della serie asiatica del GT World Challenge, disputato sul circuito cinese di Shanghai, arriva invece un successo in classe Silver e la doppietta nella classifica finale di classe Am.

International GT Open. Un doppio successo in classe Pro Am, uno in classe Am e diversi piazzamenti sono il bottino delle Ferrari sul circuito di Spielberg dove la serie ha ripreso dopo la pausa estiva. In classe Pro, il miglior risultato per la coppia di Spirit of Race, Nicola Marinangeli e Vincent Abril, sulla 296 GT3 numero 51, è il secondo posto in Gara 2 dopo il decimo ottenuto nella prima prova. La coppia italo-francese si trova ora a 23 punti dalla testa della classifica.

Ancora meglio le cose vanno in classe Pro Am, dove il Cavallino Rampante porta a casa due vittorie. In Gara 1 al successo arriva il padrone di casa Ernst Kirchmayr, al secondo centro stagionale, in coppia con il campione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, Giacomo Altoè, al rientro nella serie, al volante della Ferrari 296 GT3 numero 11 di racing one. Proprio l’italiano riesce a completare il soprasso decisivo negli ultimi giri e passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Altoè conquista la pole position sul bagnato nella seconda sessione di qualifica, conducendo a lungo la gara, prima di scivolare insieme al compagno Kirchmayr in settima posizione finale.

Il traguardo lo tagliano invece per primi, in Gara 2, i leader della classifica Marco Pulcini ed Eddie Cheever sulla numero 27 di Spirit of Race. Grazie al trionfo e al quarto posto nella prima prova, il pilota italiano allunga in classifica generale con 12 punti di vantaggio sul compagno di team.

Nella stessa classe da segnalare la sesta piazza per Marcelo Hahn e Allam Khodair con la numero 16 di AF Corse in Gara 1 (13esimi in Gara 2).

Un successo per la Casa di Maranello arriva anche in classe Am grazie al debuttante Ziad Ghandour al volante della 296 GT3 numero 61 di AF Corse. L’americano è però costretto al ritiro nella seconda prova che vede classificarsi quarta la coppia polacca Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski sulla numero 30 di Olimp Racing.

Il prossimo impegno della serie è in programma l’ultimo fine settimana di settembre a Barcellona.

GT World Challenge Asia. L’ultimo appuntamento della stagione, disputato sul circuito di Shanghai in Cina, regala a Ferrari un successo nella classe Silver e il titolo in classe Am. A conquistare la vittoria è la coppia di Harmony Racing sulla 296 GT3 numero 77 che vede alternarsi al volante Chen Weian e Liang Jiatong, autori di un brillante recupero nell’ultima parte di Gara 2. Per la coppia cinese anche un brillante quinto assoluto, terzo di classe nella prima della due prove del fine settimane. Con la seconda posizionein classe Am in Gara 1 e la quarta in Gara 2 David Tjiptobiantoro e Christian Colombo sulla numero 75 di Garage 75 terminano rispettivamente primo e secondo nella classifica generale.