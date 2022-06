Weekend Notebook: round positivo per Ferrari a Snetterton

Fine settimana positivo per le due Ferrari 488 Challenge Evo impegnate sul tracciato di Snetterton nel terzo round della GT Cup Championship.

GT Cup Championship. La prima prova vede la Ferrari di Lucky Khera del team Racelab partire dalla pole tra le GTC, ma è costretta al ritiro dopo un contatto con la Lamborghini Huracan del Topcats Racing. Terzo posto nella stessa categoria per FF Corse con Roy Millington e Benny Simonsen.

Anche in Gara 2 Khera non riesce a classificarsi, mentre la Ferrari 488 Challenge Evo del team FF Corse migliora e sale sul secondo gradino del podio della classe GTC.

Pronto riscatto in Gara 3 per Khera che, approfittando di un errore della Lamborghini Huracan andata in testacoda mentre era al comando, si prende la leadership e la mantiene fino alla bandiera a scacchi. Quarto posto per Millington e Simonsen.

Nell’ultima prova di Snetterton, la Pit Stop Race, si registra un altro successo per il team Racelab con Lucky Khera che precede sul traguardo la Ferrari 488 Challenge Evo di FF Corse.

Prossimo appuntamento della GT Cup Championship è in programma il 9 luglio sul tracciato Oulton Park International.