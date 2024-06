Weekend notebook: primo podio nel Super GT Japan, vittorie in Italia

Nel fine settimana a Suzuka arriva il primo podio stagionale per la Ferrari 296 GT3 nel Super GT Japan grazie al terzo posto del team Uni-Robo Bluegrass. A Detroit, appuntamento IMSA, settimo posto per Conquest Racing, mentre a Imola il terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint termina con due vittorie e vari podi.

Super GT Japan. Il primo podio stagionale per la Ferrari 296 GT3 nel Super GT Japan arriva nel terzo round, nella prova di 3 ore sul tracciato di Suzuka. A conquistarlo è la numero 6 del team Uni-Robo Bluegrass con i piloti Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan. Il terzo posto è maturato al termine di una prova combattuta caratterizzata dalla pioggia caduta prima della partenza, ma con il meteo che è poi cambiato rapidamente permettendo ai piloti di chiudere la gara in condizioni di pista asciutta. Sesta l’altra Ferrari iscritta, la numero 45 del team Ponos Racing con Kei Cozzolino e la francese Lilou Wadoux, pilota ufficiale del Cavallino Rampante.

Il prossimo appuntamento del campionato è in programma sul circuito di Suzuka dal 31 agosto al primo di settembre.

IMSA. Settimo posto per la Ferrari 296 GT3 numero 35 di Conquest Racing nella Detroit Sports Car Classic del campionato IMSA – Sprint Cup, in classe GTD Pro. Il primo stint è stato affidato al pilota ufficiale Ferrari Daniel Serra che dopo essere partito dalla quinta posizione si è rapidamente trovato in terza piazza.

Purtroppo, dopo 25 minuti di gara, la vettura di Serra si è girata dopo aver subito un contatto. Il brasiliano è riuscito a rientrare ai box, consegnando la Ferrari al compagno Albert Costa che è rientrato in settima posizione. Costa è quindi riuscito a portarsi nuovamente al quinto posto, ma a causa di un altro contatto è finito in testacoda a 10 minuti dalla fine. Costa è stato costretto a un rientro forzato ai box per riparare i danni rimediati, concludendo la prova al settimo posto.

Il prossimo impegno del campionato IMSA è in programma domenica 23 giugno con la 6 Ore di Watkins Glen dove oltre alla Ferrari di Conquest Racing ci saranno anche quelle dei team di Risi Competizione, Triarsi Competizione, AF Corse e Cetilar Racing.

CIGT Sprint. Nel secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint disputato sul tracciato di Imola arrivano numerose soddisfazioni per le Ferrari impegnate. Nella prima delle due prove previste dal format, nella classe GT Pro Am si registra il terzo posto di Lorenzo Bontempelli ed Enzo Trulli sulla Ferrari 296 GT3 numero 22, mentre la vittoria arriva nella GT Cup, nella Prima Divisione Am, grazie a Lorenzo Casè e Edoardo Borelli che riescono ad imporsi con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 250 di AF Corse, risultato che vale anche il secondo posto assoluto.

In Gara 2 terzo posto assoluto della coppia finlandese Konsta Lappalainen e Luka Nurmi sulla Ferrari 296 GT3 numero 52 di AF Corse, risultato conquistato dopo aver portato a termine una rimonta dalla nona posizione sulla griglia di partenza. Nella GT Cup, vittoria dell’equipaggio composto da Lorenzo Pegoraro e Simone Patrinicola sulla Ferrari 488 Challenge Evo di Best Lap al termine di una gara caratterizzata da tre Safety Car e numerose penalizzazioni che hanno modificato sensibilmente l’ordine d’arrivo. Terzo posto per i compagni di team Mattia Bucci e Filippo Croccolino con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 178. Nella GT Cup Prima Divisione Am secondo posto per la Ferrari 488 Challenge Evo numero 205 del team Best Lap con Ivan Mari e Gianluca Carboni.

Il Campionato Italiano Gran Turismo torna in pista dal 14 al 16 giugno a Vallelunga con il primo round della serie Endurance. Per il terzo appuntamento della Sprint occorre attendere la tappa del Mugello dal 23 al 25 agosto.

(copyright foto Super GT: GTA)