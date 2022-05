Weekend Notebook: Ferrari protagonista nella Ultimate Cup Series

Il circuito spagnolo di Navarra ha ospitato il secondo round del campionato Ultimate Cup Series, con la Ferrari di Visiom protagonista nella prova endurance. Nella GT Hyper Sprint vittoria in Gara 3 per il team SR&R-Scuderia Ravetto & Ruberti.





A Suzuka, invece, è andato in scena il terzo appuntamento del campionato Super GT.





Ultimate Cup Series. Dopo la brillante vittoria a Le Castellet, alla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Visiom non riesce il bis nel secondo round del campionato disputato sul tracciato di Navarra. Nella Kennol GT Endurance, prova endurance di 4 ore, David Hallyday, Jean-Bernard Bouvet e Jean-Paul Pagny devono accontentarsi di un secondo posto, dopo aver lottato per la vittoria nella prima parte della corsa. Grazie a questo risultato il team Visiom resta in corsa per il titolo.





Nella GT Hyper Sprint, la Ferrari 488 GT3 del team SR&R-Scuderia Ravetto & Ruberti non prende parte a Gara 1 per alcuni problemi alla vettura e, dopo una prestazione opaca nella seconda prova, ottiene il riscatto nell’ultima corsa di 50 minuti, con la vittoria assoluta di Edoardo Barbolini e Luca Demarchi.





La Ultimate Cup Series si sposta ora in Italia per il prossimo impegno previsto dall’8 al 10 luglio a Misano.





Super GT. Il circuito di Suzuka ha ospitato il terzo round del campionato Super GT giapponese con la partecipazione nella classe GT300 della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Pacific CarGuy Racing, che ha chiuso in diciassettesima posizione con Takeshi Kimura e Kei Cozzolino.





Il campionato osserva ora una lunga pausa, per poi riprendere il 6-7 agosto sul tracciato di Fuji.