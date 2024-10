Weekend notebook: Ferrari campione in Le Mans Cup e GT Open

Grazie alla vittoria alla 4 Ore del Mugello, la terza stagionale, Alessandro Balzan e Matt Kurzejewski si laureano campioni nella classe GT3 della Michelin Le Mans Cup con un turno di anticipo. Titolo anche tra i team conquistato da AF Corse. Festeggia anche Marco Pulcini nella classe Pro Am campione a Barcellona nell'International GT Open.

Michelin Le Mans Cup. Con la terza vittoria stagionale ottenuta sul circuito del Mugello, Alessandro Balzan e Matt Kurzejewski conquistano il titolo piloti al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse. Il team piacentino festeggia anche il secondo posto di Custodio Toledo e Riccardo Agostini sulla vettura gemella numero 88, e il successo nella classifica squadre con un turno di anticipo rispetto alla fine del campionato, prevista a Portimão il 19 ottobre.

Con un ottimo spunto in partenza Balzan ha conquistato la testa della gara, che non ha più abbandonato, tagliando il traguardo insieme al compagno Kurzejewski con poco più di 2 secondi di vantaggio sull’altra Ferrari di Toledo e Agostini, secondi in graduatoria.

A completare il dominio Ferrari arrivano anche il sesto posto di David Cleto Fumanelli e Frédéric Jousset sulla 296 GT3 di Kessel Racing, che conquista anche l’ottavo posto con la numero 74 di Fran Rueda Mateos e Andrew Gilbert, terzi in classifica generale.

International GT Open. Il tracciato di Barcellona che ha ospitato il settimo round dell’International GT Open ha espresso il primo verdetto stagionale con il titolo della classe Pro Am assegnato a Marco Pulcini con la Ferrari 296 GT3 numero 27 del team Spirit of Race. Al pilota italiano – in coppia in Spagna con Eddie Cheever – è bastato il secondo posto di classe in Gara 1 per diventare matematicamente campione con un turno di anticipo.

Tornano in corsa per il titolo tra i Pro, anche se con poche speranze, i compagni di team Nicola Marinangeli e Vincent Abril iscritti con la Ferrari numero 51. Il duo di Spirit of Race si ritrova al quarto posto nella graduatoria generale grazie ad un sesto posto in Gara 1 ma soprattutto ad una bella vittoria nella seconda prova, dominata dalla pole fino alla bandiera a scacchi. Marinangeli-Abril si trovano ora a 88 punti, contro i 100 dei leader quando manca solo la prova unica di Monza, in programma il 20 di ottobre, dove i punti a disposizione saranno maggiorati. Nel fine settimana di Barcellona si segnala anche il terzo posto tra i Pro Am in Gara 2 della Ferrari 296 GT3 numero 16 di AF Corse affidata a Marcelo Hahn e Allam Khodair.

GT Cup Europe. Un quinto posto in Gara 1 e un quarto in Gara 2 sono sufficienti a Iván Velasco e Luca Ludwig sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 per restare in testa alla classifica Pro Am nella GT Cup Europe. I portacolori del team MERTEL Motorsport hanno difeso la propria leadership sul tracciato di Barcellona, quinto appuntamento stagionale, mantenendo 17 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori.

Tra gli Am si segnalano due quarti posti: la 488 Challenge Evo numero 81 di Steven Liquorish e Mauro Trentin nella prima corsa, mentre la numero 83 ad Alba Vázquez e Laura Van den Hengel in Gara 2. Entrambi gli equipaggi sono del team MERTEL Motorsport.

Il 20 ottobre a Monza è in programma il finale del campionato.

ELMS. La prima volta del campionato sul circuito toscano del Mugello regala spettacolo e la vittoria in LMGT3 di Takeshi Kimura, Esteban Masson e del pilota ufficiale del Cavallino Rampante, Daniel Serra al volante della Ferrari 296 LMGT3 numero 57 di Kessel Racing, autore del decisivo spettacolare sorpasso ai danni della Aston Martin all’esterno della San Donato a 5 minuti dalla fine della prova. Con il successo ottenuto i tre piloti raggiungono la prima posizione della graduatoria, in coabitazione, prima dell’ultimo appuntamento di Portimão del 19 ottobre.

Sul podio sale anche la numero 50 di Formula Racing con Johnny e Conrad Laursen affiancati dall’altro ufficiale Nicklas Nielsen, terza dopo una prolungata e avvincente sfida in casa Ferrari con la numero 51 di AF Corse, affidata a Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard e Nicolas Varrone, alla fine quarta. Due posizione più indietro, al sesto posto, si classifica la 66 di JMW Motorsport con Scott Noble, Jason Hart e Ben Tuck e all’ottavo la Ferrari 296 LMGT3 numero 86 di GT Racing con i piloti Riccardo Pera, l’ufficiale Davide Rigon e Michael Wainwright, terzi in classifica generale a 8 punti dalla vetta. Undicesima infine Spirit of Race con la 55 di Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin.

DTM. Nel settimo appuntamento stagionale sui 4,318 metri del tracciato di Spielberg in Austria, il miglior risultato per le due Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing è firmato da Jack Aitken che si classifica decimo nella seconda gara, recuperando quattro posizioni rispetto alla prima prova. Il compagno di team Thierry Vermeulen, chiude tredicesimo Gara 2, dopo che non era riuscito a concludere la prima corsa. Il campionato DTM affronta una piccola pausa prima di tornare il 20 di ottobre per il tradizionale atto conclusivo sul tracciato di Hockenheim.

ADAC GT Masters. Altro podio in stagione per la coppia Jean-Luc D’Auria e Alain Valente che al volante della Ferrari 296 GT3 numero 14 del team Emil Frey Racing ottiene un brillante secondo posto in Gara 2 sul tracciato di Spielberg in Austria nel campionato ADAC GT Masters. Una prova movimentata terminata con bandiera rossa con sette minuti di anticipo a causa di una collisione contro le barriere di una Porsche. Positivo esordio per la Ferrari 296 GT3 numero 6 di racing one con Ernst Kirchmayr e Fabrizio Crestani: in Gara 1 hanno chiuso al sesto posto, secondo nella classe Pro Am, dopo essere stati anche al comando, mentre nella seconda corsa si sono piazzati undicesimi, secondi di classe. Finale di stagione in programma dal 20 al 22 ottobre a Hockenheim.