Weekend preview: Ferrari alla 24 Ore del Nürburgring

Appuntamento all’“Inferno Verde” per la leggendaria 24 Ore del Nürburgring dove la Ferrari 296 GT3 del Frikadelli Racing Team proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il fine settimana, inoltre, vedrà andare in scena a Suzuka il Super GT Japan, a Detroit il campionato IMSA e a Imola il secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.

Intercontinental GT Challenge. Per la prima volta la storica 24 Ore del Nürburgring viene inclusa nella prestigiosa serie internazionale di prove endurance riservata alle GT3, che include anche la 12 Ore di Bathurst, la 24 Ore di Spa e la 8 Ore di Indianapolis.

La gara tedesca viene disputata sull’intera lunghezza di 25,3 km del tracciato denominato “Inferno Verde”, che comprende sia il circuito GP che la Nordschleife. Ferrari ci arriva da campione in carica, avendo trionfato nel 2023 con la 296 GT3 del Frikadelli Racing Team condotta da Nicky Catsburg, Earl Bamber, David Pittard e Felipe Fernandez Laser, capace di infrangere il record di distanza di sempre percorrendo 162 giri.

Per il 2024 la squadra tedesca si ripresenta al via con il numero 1 sulla sua 296 GT3 e con la riconferma di uno dei piloti, il tedesco Fernandez Laser, che conosce molto bene la pista ed è alla sua decima partecipazione consecutiva alla gara. Lo affiancheranno i connazionali Luca Ludwig e Daniel Keilwitz e l’argentino Nicolas Varrone, vincitore della 24 Ore di Le Mans in GTE Am l’anno scorso.

L’elenco iscritti complessivo della 24 Ore del Nürburgring vede ben 130 vetture al via divise in 23 classi. Nella classe GT3, qui denominata SP9, sono 24 gli avversari con cui se la dovrà vedere la vettura della Casa di Maranello.

Il programma del weekend prevede le qualifiche già a partire dal giovedì, che si concludono il venerdì, mentre alle 12.40 del sabato si disputa il warm up e alle 16.00 prende il via la gara, che si concluderà alla stessa ora della domenica.

Super GT Japan. Ritorna nel fine settimana il campionato Super GT Japan che affronta il terzo round a Suzuka in una gara endurance di tre ore. Il tracciato giapponese lungo 5.807 metri è considerato tra i più spettacolari e tecnici grazie alla varietà delle sue curve. Saranno due le Ferrari 296 GT3 impegnate nella classe GT300, determinate a raccogliere un risultato importante. Sulla numero 45 del team Ponos Racing ci saranno Kei Cozzolino e la francese Lilou Wadoux, pilota ufficiale del Cavallino Rampante, mentre sulla numero 6 del team Uni-Robo Bluegrass ci saranno Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan.

IMSA. La Ferrari 296 GT3 numero 34 di Conquest Racing correrà nel fine settimana nel Gran Premio di Detroit nell’IMSA SportsCar Championship debuttando nella classe GTD Pro. Nei 100 minuti di gara nella città del Michigan, ad affiancare Albert Costa, che corre abitualmente con il team nella classe GTD, ci sarà il pilota ufficiale Ferrari, Daniel Serra. Il brasiliano ha già disputato la prova inaugurale della classe GTD Pro, la 24 Ore di Daytona, vincendo con Risi Competizione, ottenendo poi un secondo posto con lo stesso team alla 12 Ore di Sebring nella classe GTD. Sfruttando la pausa della classe GTD Ferrari passerà in una classe differente per sfidare nuovi avversari nella città che ha ospitato il Gran Premio di Formula 1 dal 1982 al 1988.

Costa e Manny Franco, che corrono insieme nel campionato nella classe GTD, attualmente sono settimi in classifica, con il terzo posto ottenuto nella 24 Ore di Daytona come miglior piazzamento, mentre nell’ultimo round di Laguna Seca sono arrivati quindicesimi.

La Ferrari ha una storia di vittorie al Belle Isle Circuit, il parco su un'isola del fiume Detroit che in passato ha ospitato gare a partire dal 1992. L'ALMS vi ha corso nel 2007-08, con il successo targato Ferrari nel 2007 con Mika Salo e Jaime Melo alla guida di una Ferrari F430GT per il team Risi Competizione. La Grand-Am Series ha ospitato gare nel 2012 e nel 2013, con Ferrari impegnata nel Campionato IMSA SportsCar dal 2014 al 2019, dove Scuderia Corsa ha vinto nella classe GTD nel round inaugurale, con Alessandro Balzan e Jeff Westphal sulla Ferrari 458 Italia GT3.

“Sono molto felice di tornare a correre nel campionato IMSA e per la prima volta con Conquest Racing - ha dichiarato Daniel Serra -. Ho già avuto l'opportunità di incontrare il proprietario Eric Bachelart nel 2016 e sono entusiasta di lavorare di nuovo insieme. Ci stiamo preparando al meglio per il weekend di Detroit e stiamo facendo tutto il possibile per ottenere un grande risultato”.

Il fine settimana in pista si apre con due sessioni di prove venerdì, seguite dalla qualifica GTD Pro alle 16.40. La gara prenderà la bandiera verde alle 15.10 di sabato. Gli orari indicati sono ET.

Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà nel fine settimana il secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint dove sono attese 55 vetture, 23 della classe GT3 e 32 della GT Cup.

Nella classe principale, GT3 Pro, sono iscritte tre Ferrari 296 GT3: la numero 22 del team Easy Race con Enzo Trulli e Lorenzo Bontempelli, la numero 52 di AF Corse con Jasin Ferati e Luka Nurmi e la numero 88 sempre del team piacentino con Daniele Di Amato e Timur Boguslavskiy che occupano il quarto posto a nove punti dalla vetta.

Nella classe GT3 Pro Am saranno al via tre Ferrari 488 GT3 Evo 2020: per Best Lap Luigi Coluccio e Vito Postiglione sulla numero 23, sulla numero 3 di Pellin Racing i debuttanti Paolo Ruberti e lo statunitense Thor Haugen, mentre sulla numero 75 di Double TT Racing, Leonardo Colavita e Giorgio Maggi.

Stefano Marazzi e Simone Buttarelli sulla Ferrari 296 GT3 numero 74 di Rossocorsa cercheranno di migliorare il terzo posto in classifica nella classe GT3 Am.

Nella GT Cup, riservata alle vetture in configurazione monomarca, nella Prima divisione Pro Am sono iscritte quattro Ferrari 488 Challenge Evo: due sono di Best Lap, Lorenzo Pegoraro e Simone Patrinicola sulla numero 111, e Mattia Bucci e Filippo Croccolino sulla numero 178. Double TT Racing affida la numero 177 al belga Gilles Renmans e MERTEL Motorsport la numero 180 a Tommaso Lovati e Mauro Trentin, mentre Easy Race schiera la numero 103 con Emiliano Pierantoni e Diego Di Fabio.

Tra gli Am, Best Lap si presenta con due equipaggi: sulla numero 205 Gianluca Carboni e Ivan Mari e sulla numero 218 Giovanni Naldi e Gianluigi Simonelli. Due vetture anche per Pinetti Motorsport: la numero 229 con Giovanni Stefanine Simone Vullo e la numero 280 con Victor Brisellie Emma Segattini. Completano lo schieramento Ferrari la numero 250 di AF Corse con Lorenzo Casè e Edoardo Borelli, la numero 277 di Double TT Racing con Mark Adrian Locke e Gianmarco Ercoli e la numero 281 di MERTEL Motorsport con Michele La Marca e Marco Verzelli.

Il secondo week end della stagione si aprirà venerdì con il primo turno di prove libere dalle 10.30 alle 11.20 (GT3) e dalle 11.30 alle 12.20 (GT Cup), mentre la seconda sessione si svolgerà dalle 16.30 alle 17.20 (GT3) e dalle 17.30 alle 18.20 (GT Cup). Il programma di sabato prevede i due turni di prove ufficiali dalle 9.50 alle 10.30 (GT3) e dalle 11.30 alle 12.10 (GT CUP), seguiti alle ore 16.20 da Gara 1 GT3 e alle 18.40 dalla prima corsa della GT CUP, mentre domenica sono in programma alle ore 14.20 Gara 2 GT3 e alle 16.30 la seconda prova della GT Cup.

(Gli orari indicati sono locali).