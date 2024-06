Weekend notebook: Ferrari a segno nel DTM

Ad Oschersleben la Ferrari 296 GT3 del team Emil Frey Racing passa per prima sotto la bandiera a scacchi nella gara inaugurale della stagione 2024 del DTM. Successi per il Cavallino Rampante anche in Portogallo sul tracciato di Portimão nell’International GT Open e nella GT Cup Europe.

DTM. Subito una vittoria nel campionato DTM che ha preso il via lo scorso fine settimana dalla Motorsport Arena Oschersleben. A firmare il successo è stata la Ferrari 296 GT3 numero 14 del team Emil Frey Racing con al volante Jack Aitken. Il pilota inglese ha sfruttato la pole position per mettersi al comando, salvo poi perderla superato da Marco Wittmann durante il pit-stop. Un problema tecnico, però, a soli quattro minuti dalla fine, ha messo fuori causa Wittmann consegnando il primo posto ad Aitken che è poi riuscito a tagliare il traguardo per primo. Nono posto per la seconda vettura di Emil Frey Racing, la numero 69 con Thierry Vermeulen, capace di rimontare due posizioni rispetto alla partenza. Sfortunata Gara 2 per entrambe le Ferrari: Aitken, partito dalla terza posizione è stato costretto al ritiro subito dopo il via a causa di un contatto con un avversario. Stessa sorte per Vermeulen che ha abbandonato a metà gara dopo il contatto con René Rast. Il secondo round del DTM è in programma dal 7 al 9 giugno sul circuito di Zandvoort nei Paesi Bassi.

ADAC GT Masters. Il tracciato di Oschersleben ha ospitato anche il primo appuntamento della ADAC GT Masters e ha visto la partecipazione della Ferrari 296 GT3 numero 14 schierata dal team Emil Frey Racing. La coppia formata da Jean-Luc D’Auria e Alain Valente ha chiuso la prima prova con un settimo posto, mentre nella seconda gara è passata sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione.

Il prossimo round è in calendario sul tracciato di Zandvoort nei Paesi Bassi dal 7 al 9 giugno.

International GT Open. L’Autódromo do Algarve di Portimão ha ospitato il round inaugurale dell’International GT Open con la presenza di numerose Ferrari. Il primo successo stagionale arriva già in Gara 1 nella classe Pro Am, con i campioni in carica Marco Pulcini ed Eddie Cheever, sulla Ferrari 296 GT3 numero 27 di Spirit of Race. Vittoria che vale anche il secondo posto assoluto. Sfiorano il podio Nicola Marinangeli e Vincent Abril sulla 296 GT3 numero 51 di Spirit of Race (quarti tra i Pro), e Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski sulla 296 GT3 numero 5 di Olimp Racing (quarti tra gli Am). In Gara 2 il successo per le Ferrari arriva sempre nella classe Pro Am, questa volta grazie ad Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto con la Ferrari 296 GT3 numero 25 di AF Corse. Alle loro spalle, al traguardo, si piazzano Pulcini-Cheever. Tra gli Am secondo posto di Jedlinski-Korzeniowski. Il secondo appuntamento stagionale si svolgerà ad Hockenheim in Germania i prossimi 11 e 12 maggio.

GT Cup Europe. Il tracciato di Portimão ha ospitato anche il debutto stagionale del campionato GT Cup Europe. In Gara 1 si registra la prima vittoria tra i Pro Am, grazie al secondo posto assoluto firmato dalla Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 del team MERTEL Motorsport con i piloti Iván Velasco e Luca Ludwig. Nella stessa classe, secondo posto per la Ferrari 488 Challenge Evo numero 17 di Rossocorsa con Lorenzo Innocenti e Andrea Belicchi. Nella seconda prova Velasco-Ludwig, nonostante il miglior tempo in gara con il crono di 1:46.102, devono accontentarsi del quinto posto di classe. Il prossimo impegno è previsto ad Hockenheim in Germania dall’11 al 12 maggio.

British GT. Sfortuna per la Ferrari 296 GT3 numero 93 di Sky Tempesta Racing iscritta nella classe Silver Am alla Silverstone 500, terzo round del British GT. Alex West e Chris Froggatt, infatti, a causa dei danni riportati alla vettura durante le prove libere non hanno potuto prendere parte alla gara. Il quarto round è previsto a Donington Park dal 23 al 26 maggio.