Weekend notebook: dominio Ferrari nella GT Cup a Silverstone

Quattro successi per la 488 Challenge Evo di FF Corse, con James Owen e Thomas Fleming, nel quinto round della GT Cup Championship andato in scena sul circuito di Silverstone, dove si registrano anche i buoni piazzamenti a podio della vettura di AF Corse affidata a Graham e Dan de Zille

GT Cup Championship. Sia le due Sprint Race sia le due Pit Stop Race in programma per il quinto round del campionato sul circuito del Northamptonshire registrano il successo di FF Corse. La Ferrari 488 Challenge Evo numero 26, partita dalla pole position con James Owen nella gara da 25 minuti del sabato, ha dovuto lasciare per un periodo la vetta ai rivali prima di riconquistarla e ottenere la prima vittoria del fine settimana, davanti alla gemella numero 19 di AF Corse, affidata alla coppia padre-figlio de Zille. Il bis arriva nella prova più lunga da 50 minuti dopo una sfida avvincente che vede Owen e Thomas Fleming avere la meglio dei rivali di Lamborghini, mentre sul terzo gradino del podio sale nuovamente AF Corse.

Ancora meglio i risultati della domenica, con Thomas Fleming, protagonista anche nel Ferrari Challenge Europe, che conquista una straordinaria vittoria assoluta nella Sprint Race, dopo essersi preso anche la pole position. Il fine settimana di Silverstone si è concluso sotto un diluvio appena prima del via della prova più lunga della giornata, iniziata in regime di Safety Car. La vittoria di FF Corse è maturata ai box, dopo una prima parte di gara in condizioni di asfalto complicate. L’abile manovra in fase di pit stop ha permesso a Owen e Fleming di conquistare la vetta e il quarto successo del fine settimana davanti, ancora una volta alla vettura di AF Corse.

Il prossimo appuntamento del campionato è in programma a Donington Park il 16 e 17 settembre.