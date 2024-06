Weekend notebook: Aitken da record nel DTM, podi nella Japan Cup

Pole e vittoria per Jack Aitken con la Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing in Gara 1 del DTM, disputata nel fine settimana sul circuito olandese di Zandvoort, che ha ospitato anche l’ADAC GT Master dove si è registrato un doppio settimo posto per la Ferrari. Podi per le vetture di Maranello, inoltre, nel primo appuntamento della Japan Cup a Sugo.

DTM. Con una straordinaria prestazione di 1’31”762, mai registrata prima da una GT3 sul circuito olandese di Zandvoort, Jack Aitken sulla Ferrari 296 GT3 numero 14 di Emil Frey Racing ha conquistato la pole position di Gara 1, da cui è riuscito a controllare la prova per l’intera durata e a ottenere il secondo successo stagionale. Il pilota britannico, più attardato in Gara 2 chiusa al sedicesimo posto, si trova ora al settimo posto nella classifica generale.



La vettura gemella del team svizzero, la numero 69, ha visto l’olandese Thierry Vermeulen salire dal 15° posto di Gara 1 al quarto di Gara 2, sfiorando il podio per pochi millesimi in quest’ultima prova.

Il prossimo appuntamento del DTM è in programma dal 5 al 7 luglio al Norisring.

ADAC GT Masters. Il tracciato olandese di Zandvoort sulla costa olandese ha ospitato anche il secondo appuntamento stagionale dell'ADAC GT Masters. Per il team svizzero Emil Frey Racing il fine settimana si chiude con un doppio settimo posto conquistato dalla Ferrari 296 GT3 numero 14 con la coppia formata da Jean-Luc D’Auria e Alain Valente.

Il prossimo impegno della serie andrà in scena Norisring dal 7 al 9 luglio.

Japan Cup. La serie nazionale nipponica – che da quest’anno non fa più parte del GT World Challenge Asia – ha preso il via dal tracciato Sportsland Sugo, facendo registrare subito un doppio secondo posto per la Ferrari 296 GT3 del team K-Tunes Racing, affidata ai piloti Daisuke Yamawaki e Shinichi Takagi, impegnati nella classe Pro Am, i quali hanno conquistato anche la pole position in entrambe le prove.

Sul circuito della prefettura di Miyagi, che ha ospitato nel fine settimana anche il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, la seconda vettura della Casa di Maranello, la numero 7 di Comet Racing con al volante Yosuke Yamazaki e Yodan Tsujiko, ha concluso al settimo e al quarto posto assoluti, risultati valsi un doppio secondo posto nella classe Am.

La prossima prova della Japan Cup è in programma al Fuji International Speedway dal 21 al 23 giugno.