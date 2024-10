Weekend notebook: a Spa primo podio per Emil Frey Racing

Sul tracciato di Spa-Francorchamps, nel campionato ADAC GT Masters, arriva il primo podio stagionale per la Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing.

Adac GT Masters. Nel quarto round stagionale del campionato ADAC GT Masters, nel fine settimana del 31 agosto – 1 settembre, la Ferrari 296 GT3 numero 14 di Emil Frey Racing ha ottenuto il miglior risultato stagionale. Alain Valente e Jean-Luc D'Auria sul tracciato belga di Spa-Francorchamps sono infatti riusciti a salire sul podio per la prima volta, grazie al secondo posto conquistato in Gara 1. I due piloti svizzeri, dopo essere partiti in prima fila, con il secondo miglior tempo, hanno chiuso nella stessa posizione, uscendo indenni anche da un incidente che nelle prime battute ha richiesto l’ingresso della Safety Car.

In Gara 2, la Ferrari numero 14, partita dalla pole grazie al miglior crono stabilito in qualifica da Jean-Luc D'Auria (2’16’’423), non è però riuscita a confermarsi ai vertici. Purtroppo, alla prima curva la vettura della Casa di Maranello è stata tamponata da un avversario, andando in testacoda e finendo in ultima posizione. D'Auria, in quel momento al volante, è rientrato ai box ma è stato costretto al ritiro per i danni causati dal contatto.

Il prossimo impegno del campionato è in calendario dal 27 al 29 settembre al Red Bull Ring.