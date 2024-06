Weekend notebook: a Barcellona arrivano due titoli

Nel fine settimana che vede la conclusione di diversi campionati in Europa, arrivano due titoli per il Cavallino Rampante: uno nell’International GT Open, con la vittoria nella classe Pro Am di Marco Pulcini ed Eddie Cheever III sulla Ferrari 296 GT3 – un successo che entra nella storia, portando con sé anche il primo titolo internazionale per la nuova vettura che ha debuttato in gara nella stagione 2023 –, e uno nella GT Cup Europe, con la corona assoluta per Ivan Velasco e Jorge Cabezas sulla Ferrari 488 Challenge Evo. Sempre nella penisola iberica, ma in Portogallo, risultati positivi per le Rosse nella European Le Mans Series e nella Le Mans Cup. A Hockenheim ultimo atto anche per le Ferrari 296 GT3 impegnate nel DTM.

International GT Open. La stagione 2023 si chiude, come da tradizione, sul circuito di Barcellona, con la vittoria nella Pro Am in Gara 2 della coppia formata da Marco Pulcini ed Eddie Cheever III sulla Ferrari 296 GT3 numero 27 di AF Corse che può quindi festeggiare sul podio anche il titolo nella classe. Il duo, che già era in vetta alla vigilia del round spagnolo, ha quindi terminato al meglio la stagione arrivando a quota 69 punti.

Tra i Pro, Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini sulla Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse si congedano in sesta posizione nella graduatoria generale e con un secondo posto in Gara 1.

Nella classifica riservata agli Am, sempre nella prima corsa, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 91 del Team Baron Motorsport con Philip Baron ed Ernst Kirchmayr si piazza in seconda posizione, precedendo la Rossa numero 61 di AF Corse di Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald che concludono il campionato in terza piazza, a soli 6 lunghezze dalla vetta. Quarto posto finale per Kirchmayr, mentre il compagno di squadra Baron è quinto.

GT Cup Europe. Il tracciato di Barcellona sorride anche al duo Ivan Velasco e Jorge Cabezas, sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 di MERTEL Motorsport, che nell’ultimo round della stagione conquista il titolo assoluto. Per la coppia spagnola un sesto e un decimo posto sono sufficienti per aggiudicarsi la corona, forti del vantaggio che erano riusciti ad accumulare nel corso della stagione grazie a tre successi. MERTEL Motorsport è secondo tra i team.

Nella classe Am i fratelli Alexandre e Mikael Bochez sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 69 di Kessel Racing non riescono a recuperare lo svantaggio dalla vetta, anche a causa di un incidente in cui sono coinvolti, e chiudono il campionato in terza posizione.

ELMS. Il doppio appuntamento portoghese che ha chiuso la stagione dell’European Le Mans Cup ha visto cinque Ferrari impegnate nella classe LMGTE, abili a conquistare un terzo posto con Spirit of Race nella 4 Ore di Portimão, con la Ferrari 488 GTE numero 55 guidata da Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin, e diversi piazzamenti nella top ten.

La prima delle due prove, la 4 Ore dell’Algarve, disputata in condizioni di meteo molto variabili e con l’ingresso a più riprese della Safety Car, ha visto come miglior risultato per il Cavallino Rampante il quarto posto della 488 GTE numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Gregory Huffaker II e il pilota ufficiale Daniel Serra, più sfortunati nella seconda prova conclusa al dodicesimo posto. Sesta piazza per AF Corse con la numero 51 affidata a Kriton Lentoudis, Rui Aguas e Ulysse De Pauw, i quali sono riusciti a transitare alle spalle dei vincitori nella 4 Ore di Portimão, ma complice una penalizzazione per irregolarità nei tempi di gara sono stati retrocessi in settima posizione.

Ancora più estreme le condizioni meteorologiche della seconda prova sul circuito portoghese, prima ritardata a causa della pioggia torrenziale e poi iniziata in regime di Safety Car con 3 ore e 10 minuti ancora da disputare. La complessa sfida ha visto oltre al terzo posto di Spirit of Race – con il terzetto Cameron, Perel e Griffin settimi nella prima gara - il quarto della numero 66 di JMW Motorsport che ha visto alternarsi al volante Martin Berry, Lorcan Hanafin e Jon Lancaster, undicesimi nella corsa di venerdì.

La Ferrari 488 GTE numero 50 di Formula Racing non è andata oltre a un dodicesimo e a un nono posto con l’altro ufficiale Nicklas Nielsen, insieme a Johnny e Conrad Laursen.

Le Mans Cup. Con un quinto e un decimo posto si chiude il campionato di AF Corse nella classe GT3 della Le Mans Cup, che ha disputato l’ultimo avvincente round sempre sul tracciato dell’Algarve, in condizioni meteorologiche di pioggia battente, iniziato dietro la Safety Car e concluso anzitempo per le condizioni di asfalto bagnato. La Ferrari 296 GT3 numero 51 con al volante i due giapponesi Koizumi Hiroshi e Kei Cozzolino ha guadagnato tre posizioni dall’ottava casella in griglia di partenza e con i 10 punti della quinta piazza finale ha concluso il campionato al secondo posto, con all’attivo una vittoria nel round disputato ad Aragon.

Per i francesi Charles-Henri Samani e Emmanuel Collard sulla vettura gemella numero 83 cala il sipario della stagione con un decimo posto.

DTM. Buone prestazioni per le due Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing, impegnate nell’ultimo appuntamento della stagione 2023 del DTM sul circuito di Hockenheim. La vettura 14, guidata da Jack Aitken, e la numero 69, affidata a Thierry Vermeulen, hanno mostrato grande velocità soprattutto nelle due sessioni di qualifica, con la quinta miglior prestazione di Aitken nella prima e la sesta di Vermeulen nella seconda prova. Il britannico ha poi concluso Gara 1 al settimo posto e al decimo Gara 2. Per il giovane olandese invece un’undicesima e una ventitreesima piazza sono il bottino dell’ultimo round del campionato.