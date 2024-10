Le 296 LMGT3 terminano la prima giornata al COTA

Sul tracciato statunitense del Circuit Of The Americas, in Texas, il FIA World Endurance Championship torna di scena con il sesto appuntamento della stagione 2024. Nella giornata odierna le vetture hanno preso parte alle prime sessioni di prove libere con le Ferrari 296 LMGT3 del team Vista AF Corse in evidenza nell’arco dei due turni.

Prove libere 1. Nella sessione disputata nel primo pomeriggio, su pista asciutta e temperature di aria e asfalto salite rispettivamente sino a oltre 32 e 49°C, la Ferrari numero 55 ha ottenuto il miglior tempo pari a 2’06’’253, firmato dal pilota ufficiale del Cavallino Rampante Alessio Rovera, che condivide la vettura con i gentlemen drivers François Heriau e Simon Mann. Undicesima l’altra 296 LMGT3 del team Vista AF Corse, la numero 54, con l’ufficiale Davide Rigon – in equipaggio con Thomas Flohr e Francesco Castellacci – autore del miglior tempo (2’07’’607).

Prove libere 2. La sessione del pomeriggio si è disputata in condizioni meteo simili al primo turno.La Ferrari più veloce è risultata la numero 55, seconda in classifica, grazie al riferimento cronometrico pari a 2’05’’673 registrato da Rovera; il distacco del pilota italiano rispetto alla Corvette numero 82, leader della sessione, è stato di 0’’043. Terzo l’equipaggio numero 54: di Rigon il miglior tempo sul giro (2’05’’708).

Il programma. Sabato 31 agosto si disputa la terza sessione da 60 minuti a partire dalle ore 11.00, le qualifiche dalle 15.00 e la Hyperpole riservata ai 10 più veloci alle 15.20. Domenica 1 settembre la gara scatta alle ore 13.00 (orari locali).