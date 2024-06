VISTA AF CORSE NEL FIA WEC 2024 CON DUE FERRARI 296 LMGT3

In vista del FIA World Endurance Championship (WEC) 2024, AF Corse e Vista annunciano la loro nuova partnership: due Ferrari 296 LMGT3 parteciperanno al mondiale nella classe LMGT3 come Vista AF Corse, nell'iconica livrea argento e rossa.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la Ferrari 488 GTE - concludendo la stagione in terza posizione assoluta - la vettura numero 54 tornerà in pista, questa volta con la nuova 296 GT3; al volante Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon (pilota ufficiale Ferrari). Dal suo ingresso nel WEC, nel 2017, il team ha festeggiato otto podi, tra cui due vittorie al Fuji, il secondo posto alla 24 Ore di Le Mans. Senza dimenticare che l’equipaggio della 54 è stato il più veloce tra le Ferrari a Le Mans negli ultimi due anni nella categoria LMGTE Am.

La seconda Ferrari 296 LMGT3 è la vettura numero 55. Sarà guidata dall'esperto Simon Mann e da Alessio Rovera (pilota ufficiale Ferrari): entrambi hanno un ottimo curriculum nel FIA WEC. L’equipaggio sarà completato da François Heriau che festeggerà il suo debutto al volante di una Ferrari nel mondiale.

Thomas Flohr, pilota di Vista AF Corse, fondatore e presidente di Vista, commenta: "Il FIA WEC si trova a un punto di svolta incredibile, con nove case automobilistiche e un livello altissimo. Dopo la F1, è il campionato con la qualità più alta in tutto il panorama del motorsport. Rappresentare la Ferrari con le due vetture iscritte è un grande onore e, allo stesso momento, una grande responsabilità per il team Vista AF Corse. Inoltre, si tratta di un ulteriore rafforzamento della partnership di lunga data tra Vista e Ferrari".

Antonello Coletta, Ferrari Global Head of Endurance e Corse Clienti, dichiara: “La nuova classe del mondiale FIA WEC dedicata alle vetture GT rappresenta una sfida interessante per un costruttore e, nel nostro caso, riteniamo che la 296 GT3 costituisca una piattaforma molto competitiva. Sono contento che sia Vista AF Corse a portare in gara la nostra Ferrari perché nel corso del tempo si è dimostrato un team in costante crescita, come la vittoria alla 6 Ore del Fuji ha testimoniato. Con il supporto dei nostri piloti ufficiali coinvolti nel progetto, spero possano regalare molte soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Amato Ferrari, fondatore di AF Corse, aggiunge: "La partnership con Vista è cresciuta sempre di più negli anni, portando successi e soddisfazioni; il team Vista AF Corse è nato su queste solide basi. Ora ci aspetta una sfida ancora più grande che affrontiamo con la giusta umiltà ma, allo stesso tempo, fiduciosi e sicuri delle nostre potenzialità".

Il FIA WEC 2024 inizia il 2 marzo in Qatar, la prima di otto gare del mondiale endurance che si concluderà in Bahrain il 2 novembre. Il WEC comprende la 24 Ore di Le Mans del 15-16 giugno: tutti gli occhi saranno puntati sulla Ferrari, campione in carica.

(fonte: comunicato stampa AF Corse)