Video review: doppio podio alla 12 Ore di Sebring

La 12 Ore di Sebring, storicamente, è una delle gare più amate e seguite dagli appassionati di gare endurance negli Stati Uniti sin dalla prima edizione del 1950. Ferrari si è imposta 12 volte nella classifica assoluta, mentre superiori sono stati i successi di classe, l’ultimo dei quali ottenuto da Cetilar Racing nel 2022. L’edizione passata agli archivi ha registrato un numero record di spettatori ed una gara avvincente ed incerta fino alla bandiera a scacchi, sotto la quale le 296 GT3 di Risi Competizione nella classe GTD Pro e di Cetilar Racing nella classe GTD hanno sfiorato la vittoria, giungendo secondi a pochi millesimi dai vincitori.

Una gara che ha proposto le vetture dei cinque team Ferrari al via - Triarsi Competizione, AF Corse, Conquest Racing e i già citati Risi Competizione e Cetilar Racing – tra i protagonisti nelle posizioni di vertice e in grado di ottenere punti preziosi in ottica campionato. Una grande classica da rivivere attraverso le immagini e le voci dei protagonisti raccolte in questo video.