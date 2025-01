Video-review: 6 Ore di Jeddah

Le emozioni della 6 Ore di Jeddah, quinto e ultimo atto della stagione 2024 della Endurance Cup, si possono rivivere grazie al video che ripercorre il fine settimana concluso con le 296 GT3 grandi protagoniste sui 6,174 chilometri del tracciato che si sviluppa sulla Corniche Road.

Dalle prove libere passando alle qualifiche – con la pole position della 296 GT3 numero 51, affidata in gara a Pier Guidi, Rovera e Davide Rigon – sino alle sei ore di gara, dense di colpi di scene e adrenalina, il video narra la cronaca sportiva e racconta il dietro le quinte della 6 Ore di Jeddah. Una gara in cui a festeggiare è stato anche il team Sky Tempesta Racing (eletto campione tra i Team in classe Bronze) e i suoi portacolori, Jonathan Hui, Christopher Froggatt ed Eddie Cheever, primi tra i Piloti (Endurance Cup e classifica combinata) nella medesima classe.