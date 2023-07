Una Ferrari nella Superpole della 24 Ore di Spa

Con il dodicesimo tempo assoluto, la 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors sarà l’unica vettura di Maranello a prendere parte alla sessione di Superpole che determinerà la griglia di partenza della 24 Ore di Spa-Francorchamps.

La qualifica è stata caratterizzata dalla pioggia che ha colpito in maniera sempre più intensa gli oltre 7 chilometri del tracciato belga, condizionando non poco la definizione dei venti equipaggi che domani, alle 15:35, si sfideranno per la pole position. Per Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen, il tempo combinato di 2’31”026 consentirà ai tre di essere gli ottavi a scendere in pista per attaccare la pole position, nonostante il miglior crono fatto segnare dal pilota israeliano nel Q3 e il terzo riscontro di Nielsen nel Q4, concluso a 1’40” dal termine a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Queste ultime hanno giocato un ruolo di secondo piano anche nel risultato non positivo delle altre Ferrari che saranno chiamate ad una difficile rimonta nella gara che prenderà il via sabato alle 16:30. Dalla 33esima e dalla 34esima casella in griglia si avvieranno due vetture di AF Corse: la 296 GT3 numero 50 di Julien Piguet, Simon Mann, Nicolas Varrone e Ulysse De Pauw e la 488 GT3 Evo 2020 di Lilou Wadoux, Louis e Jef Machiels e Andrea Bertolini. Quarantesima piazza per la 296 GT3 di ST Racing with Rinaldi portata in gara da Samantha Tan, Jon Miller, Isaac Tutumlu e Leonard Weiss, mentre dalla quarantasettima posizione partirà la 296 GT3 numero 71 di Antonio Fuoco, Davide Rigon e Daniel Serra.