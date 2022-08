Un podio e due vittorie storiche per Ferrari alla 24 Ore di Spa-Francorchamps

Al termine di una intensa ed emozionante 24 Ore di Spa-Francorchamps, le cinque Ferrari 488 GT3 Evo 2020 impegnate nella grande classica delle Ardenne hanno ottenuto due successi e un podio. La Casa di Maranello è stata l’unica ad aver visto tutte le proprie vetture tagliare il traguardo della gara di cartello del GT World Challenge Europe powered by AWS a cui hanno assistito oltre 73.000 spettatori. Dopo aver festeggiato il terzo posto ottenuto da Fuoco-Rigon-Serra in classe Pro, il pubblico belga ha applaudito il primo successo in una gara GT delle Iron Dames Frey-Bovy-Gatting-Pin nella Gold Cup e la vittoria nella Pro-Am del quartetto Bertolini-Machiels-Costantini-Rovera.

Pro. Le due Ferrari di Iron Lynx hanno disputato una gara costantemente nelle prime posizioni, ma nelle ultime ore di corsa i destini della numero 51 e della numero 71 si sono allontanati dalla possibilità di lottare per la vittoria. Per l’equipaggio della 488 GT3 Evo 2020 costituito da Antonio Fuoco, Davide Rigon e Daniel Serra, un drive through comminato per un’infrazione in fase di Full Course Yellow nel primo mattino e una sosta particolarmente lenta nelle fasi finali, ha consegnato ai tre il gradino più basso del podio, difeso strenuamente dagli assalti della Mercedes numero 55 da un ottimo Antonio Fuoco. L’equipaggio della numero 71, arrivato a Spa da leader nella graduatoria provvisoria, dopo aver tagliato il traguardo in seconda posizione alla sesta ora e in quarta alla dodicesima, ottengono comunque punti importanti per la classifica. Nona posizione per i compagni di squadra James Calado, Nicklas Nielsen e Miguel Molina. In testa alla corsa dopo sedici ore, i portacolori della numero 51 hanno visto vanificare ogni velleità di successo a causa di una foratura che ha costretto la 488 GT3 Evo 2020 ad una sosta problematica ai box a meno di due ore dal termine.

Gold Cup. Storica affermazione per la Ferrari di Doriane Pin, Michelle Gatting, Rahel Frey e Sarah Bovy che, per la prima volta nella storia di una competizione GT, garantiscono la vittoria ad un equipaggio tutto femminile. Le Iron Dames hanno occupato la prima posizione dalla dodicesima ora in avanti, chiudendo la maratona belga al diciottesimo posto assoluto. Un risultato inseguito con determinazione e coraggio da quando il progetto partì ufficialmente nel 2019. In questa classe, settima posizione finale per la 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse guidata da Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan e David Perel.

Pro-Am Cup. Grande successo per la 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse conquistato da Andrea Bertolini, Louis Machiels, Stefano Costantini e Alessio Rovera. Partiti dalla pit-lane per un problema riscontrato a pochi minuti dallo schieramento in griglia che li avrebbe visti scattare dalla pole position, il quartetto si è prodotto in una splendida rimonta, impreziosita anche dal giro più veloce della corsa – in assoluto – ottenuto da Alessio Rovera. Per Andrea Bertolini, questo è il quinto successo nella classica belga, il terzo conquistato assieme a Louis Machiels.

Classifiche. La graduatoria dell’Endurance Cup, grazie al punteggio maggiorato messo in palio da questa gara, cambia volto e propone l’equipaggio vincitore della corsa – Marciello-Gounon-Juncadella su Mercedes – in vetta con 79 punti, 11 in più del terzetto Serra, Rigon e Fuoco. Nella Gold Cup, le Iron Dames si portano al comando a quota 67, mentre nella classe Pro-Am Bertolini, Machiels e Costantini riducono a otto le lunghezze di svantaggio dal leader solitario Dominik Baumann.

Appuntamenti. L’ottavo round del GT World Challenge Europe powered by AWS si disputerà in Germania, ad Hockenheim, dal 2 al 4 settembre, penultimo appuntamento stagionale.