Trionfo per AF Corse in LMGTE Am alla 6 Ore del Fuji

La vittoria della Ferrari di AF Corse, è stata ottenuta grazie ad una seconda parte di gara perfetta per passo e strategia, dopo aver rischiato di concludere anzitempo la corsa dopo un contatto con la Corvette, in quel momento guidata da Keating e poi sanzionato dai commissari. Rigon, al volante nell’ultimo doppio stint, dopo aver ereditato la 488 GTE da un ottimo Castellacci, ha rimontato fino al meritato successo, permettendo a un convincente Thomas Flohr di tornare sul podio del circuito giapponese dopo la vittoria conquistata nel 2017.

La gara di Kessel Racing con la vettura numero 57 è stata molto positiva durante tutto l’arco delle sei ore, con i piloti in grado di offrire prestazioni di livello anche nel concitato finale dove la non tempestiva riduzione di velocità durante una veloce fase di Full Course Yellow costava il secondo posto alla compagine elvetica.

Complicata, invece, la prova delle altre due 488 GTE iscritte all’evento. La numero 83 di AF Corse condotta da Rovera-Wadoux-Pérez Companc, dopo un errore al via, ha chiuso la gara al nono posto, mentre diverse penalità non hanno permesso alla numero 21 di Koizumi-Mann-Cozzolino di chiudere nella top ten.