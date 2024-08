Pole position Ferrari in GTD Pro alla Sei Ore di Watkins Glen

Solo sei giorni dopo aver ottenuto la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, Ferrari si è confermata al vertice in un altro continente e in un altro campionato. Il team Risi Competizione, già vincitore della 24 Ore di Daytona lo scorso gennaio, ha conquistato la pole di classe nelle qualifiche dell'IMSA SportsCar Championship. Nella GTD, Triarsi Competizione ha portato la Ferrari al secondo posto nel primo tentativo di qualificazione del pilota Onofrio Triarsi in una competizione IMSA.

GTD Pro. Daniel Serra ha conquistato la pole con un giro in 1:44.203 sulla Ferrari 296 GT3 n. 62 di Risi Competizione che condivide con l’altro pilota ufficiale Davide Rigon.

Serra è andato in testa molto presto nella sessione, per poi scendere in classifica nel corso dei 15 minuti a disposizione. È tornato in pole a 5 minuti e 35 secondi dalla fine della sessione, per poi migliorarsi ancora nel suo giro successivo e assicurarsi la prima posizione. Sebbene il clima nella zona dei Finger Lakes sia stato estremamente caldo negli ultimi giorni, nelle qualifiche del tardo pomeriggio ha iniziato a rannuvolarsi e a raffreddarsi fino a raggiungere i 30 gradi.

Si tratta della seconda pole consecutiva di Serra al Glen, che un anno fa (sempre in equipaggio con Rigon) era stato il leader delle qualifiche con un giro in 1:44.8298 sul circuito che misura 5.552 metri.

"È stato un giro abbastanza buono", ha detto Serra. "Devo ringraziare la squadra, perché la pista è cambiata e loro hanno fatto le modifiche giuste. La vettura si comportava esattamente come stamattina, anche se la pista era molto diversa e ci sono state numerose modifiche. Questo dimostra che tutto è stato fatto nel modo giusto. Questa pista è fantastica, è bella da guidare e si adatta bene alla nostra macchina. Le curve ad alta velocità sono sempre molto positive per la 296 GT3. Onestamente, non so cosa aspettarmi per domani, perché tutto può cambiare con il tempo. Ascolterò le indicazionialla radio e spingerò, vedremo cosa succederà".

"La posizione di partenza non è decisiva, perché si tratta di una gara di sei ore", ha aggiunto Serra. "Ma è comunque molto importante partire davanti, perché qui è difficile sorpassare".

Risi Competizione è impegnata nella IMSA Endurance Cup, che si svolge in cinque gare, e arriva al Glen in seconda posizione, con un deficit di soli due punti, dopo i due appuntamenti in Florida a Daytona e Sebring.

GTD. Nella classe riservata alle vetture GT3 con equipaggi Pro-Am, Onofrio Triarsi è stato il secondo più veloce con un giro in 1:45.242 sulla Ferrari 296 GT3 n. 023 Ferrari of Central Florida / David SW che condivide con il pilota ufficiale Alessio Rovera e con Charlie Scardina.

Triarsi ha migliorato il suo tempo per quattro volte consecutive nella seconda metà della sessione, conquistando la prima fila.

"Era la prima volta che disputavo le qualifiche nell'IMSA ed è emozionante partire dalla seconda posizione per la Sei Ore", ha dichiarato il proprietario e pilota Triarsi. "L’auto si comportava davvero bene. A ogni giro, continuavo a trovare un po' di velocità in più. Ho continuato a spingere per mantenere la seconda posizione e ci sono riuscito. Watkins Glen è uno dei miei circuiti preferiti. È molto divertente da guidare e non vedo l'ora che arrivi la gara".

Il team Triarsi Competizione è terzo nella classifica GTD Endurance Cup, a quattro punti dai leader.

Manny Franco si è qualificato ottavo per l'unico team Ferrari a tempo pieno del Campionato, girando in 1:46.301 sulla Ferrari 296 GT3 n. 34 di Conquest Racing, condivisa con Albert Costa e Cedric Sbirrazzuoli.

Presenti anche i piloti ufficiali Antonio Fuoco e Miguel Molina, che hanno condiviso il trionfo assoluto dello scorso fine settimana a Le Mans, su altre due Ferrari. Il terzo pilota vincitore, NicklasNielsen, guiderà nella categoria LMP2.

Fuoco condivide la Ferrari 296 GT3 n. 47 del Cetilar Racing con Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto. Lacorte è finito in testacoda all’inizio della sessione e si è qualificato al 15esimo posto un giro finale in 1:47.796.

Molina piloterà la Ferrari 296 GT3 n. 21 di AF Corse, qualificata al 16° posto da François Heriau, con un giro in 1:47.965. Simon Mann è il terzo pilota dell’equipaggio.

La partenza della gara è prevista domenica 23 giugno alle ore 11:10.