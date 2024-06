Quattro Ferrari al via della Petit Le Mans

Le vetture Ferrari sono al via in entrambe le classi riservate alle derivate dalla serie alla Petit Le Mans, ultima prova endurance del campionato IMSA SportsCar Championship 2023, in scena a Road Atlanta.

Il Cavallino Rampante è rappresentato da quattro 296 GT3, schierate da altrettanti team, e sette piloti ufficiali, tra i quali i vincitori della 24 Ore di Le Mans 2023 Alessandro Pier Guidi e James Calado. Sia AF Corse sia Risi Competizione partecipano con una Ferrari 296 GT3 in classe GTD Pro, mentre Triarsi Competizione e Cetilar Racing sono iscritti in GTD.

AF Corse schiera l’equipaggio formato dagli ufficiali Calado e Miguel Molina, insieme a Simon Mann, sulla Ferrari 296 GT3 numero 61. Risi Competizione affida la vettura numero 62 ai piloti ufficiali Pier Guidi, Daniel Serra e Davide Rigon.

Il team americano ha vinto cinque volte la Petit Le Mans, l'ultima nel 2019 quando Pier Guidi e Serra s’imposero insieme a Calado. Risi, inoltre, vinse la prima edizione di questa corsa endurance, nel 1998, con Wayne Taylor, Eric van de Poele ed Emmanuel Collard che condividevano una Ferrari 333 SP.

In classe GTD, Antonio Fuoco condivide la 296 GT3 numero 47 di Cetilar Racing con Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto, costituendo il trio già vincitore di classe alla 12 Ore di Sebring nel 2022.

Triarsi Competizione ha il pilota ufficiale Alessio Rovera che si unisce a Onofrio Triarsi e Charlie Scardina sulla 296 GT3 numero 023. Scardina e Triarsi hanno conquistato il titolo di classe Am nel GT World Challenge America 2022.

La 26a edizione della Petit Le Mans prenderà il via sabato alle 11.40 (orario locale).