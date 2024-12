Prime sessioni in pista per le 296 LMGT3 in Bahrain

Per la prima volta le Ferrari 296 LMGT3 sono entrate in azione sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, sede nel fine settimana dell’ultimo atto del FIA WEC 2024, che si disputerà sabato 2 novembre sulla distanza delle 8 ore. Le due vetture iscritte dal team Vista AF Corse hanno completato 141 giri nell’arco delle due sessioni disputate oggi.

Prove Libere 1. Alle 12.15, orario locale, ha preso avvio la prima sessione, in condizioni di pista asciutta e temperature di aria e asfalto rispettivamente di 31 e 39°C.

Al termine del turno, durato 90 minuti, la Ferrari più veloce è stata la numero 55 affidata al pilota ufficiale Alessio Rovera, insieme a François Heriau e Simon Mann. Con un tempo pari a 2:02.342 l’equipaggio si è classificato in seconda posizione, a soli 0.263 dalla Lexus numero 78, leader della sessione; due caselle più arretrata la 296 LMGT3 numero 54, condivisa dall’ufficiale Ferrari Davide Rigon con Thomas Flohr e Francesco Castellacci, che ha fermato i cronometri a 2:03.037.

Prove Libere 2. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17.30, gli equipaggi sono tornati in azione in condizioni simili a quelle attese nell’ultima parte della gara; con il sole già tramontato, le vetture hanno girato sotto i riflettori accessi della pista, con temperature di aria e asfalto scese fino a 27 e 29°C.

La 296 LMGT3 più veloce è stata quella del trio Rovera-Heriau-Mann, grazie al tempo ottenuto dal pilota francese (2:02.991), valso la terza posizione in classifica, a 0.745 dalla Lexus numero 87. Rigon-Flohr-Castellacci hanno concluso ottavi con un miglior riferimento cronometrico sui 5,412 chilometri del tracciato in Bahrain pari a 2:03.746).

Il programma. Venerdì 1 novembre le prove libere 3 della durata di un’ora (dalle 12 alle 13) precedono la sessione di qualifica, che scatterà alle 16, e la Hyperpole prevista alle 16.20. La 8 Ore del Bahrain prenderà il via sabato 2 novembre alle ore 14 (orari locali).