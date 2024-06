Pole in qualifica 2 per la Ferrari 296 GT3 nella Road To Le Mans

Sarà Frederic Jousset al volante della Ferrari 296 GT3 numero 12 del team Kessel Racing a partire dalla prima posizione in Gara 2 della Road To Le Mans che si disputerà nella giornata di sabato 15 giugno alle 10.35 sul Circuit de la Sarthe, nella settimana della 24 Ore di Le Mans. Nella prima sessione di qualifiche, valida per Gara 1 in programma questa sera alle 18.30, il compagno di vettura, David Fumanelli, ha realizzato il terzo miglior crono, appena alle spalle di un’altra 296 GT3, la numero 74, sempre del team elvetico con Fran Rueda Mateos alla guida risultata seconda.

Qualifica 1. Nella prima sessione di qualifiche, disputata in mattinata, la migliore tra le otto Ferrari 296 GT3 impegnate in questo appuntamento della Road To Le Mans è risultata la numero 74 di Fran Rueda Mateos, che grazie al crono di 3:55.813 partirà dalla prima fila, in seconda posizione, appena di fronte al compagno di team David Fumanelli (3:55.920). Quarta piazza per la Ferrari 296 GT3 numero 51 guidata nella sessione da Alessandro Balzan. Sesto posto per la numero 23 di Biogas Motorsport con Marc Carol Ybarra, ottava la numero 80 di AF Corse di Michele Rugolo e nona l’altra vettura del team piacentino, la numero 88 di Riccardo Agostini. Decima posizione per la Ferrari 296 GT3 numero 57 di Kessel Racing con Lars Kern, mentre si è qualificata undicesima la numero 82 di AF Corse con Emmanuel Collard.

Qualifica 2. Nel secondo turno valido per determinare la griglia di partenza di Gara 2 a prevalere è stato Frederic Jousset sulla Ferrari 296 GT3 numero 12 di Kessel Racing che avrà il vantaggio di scattare dalla pole position. Quarto miglior crono per Josep Mayola Comadira sulla Ferrari 296 GT3 numero 23 di Biogas Motorsport. Settima la numero 52 di AF Corse con Matthew Kurzejewski piazzatasi di fronte alla numero 57 di Kessel Racing con Orey Fidani. Tra l’undicesima e la tredicesima posizione si sono qualificate nell’ordine la numero 74 di Kessel Racing e la numero 80 e 82 entrambe di AF Corse. La terza vettura del team piacentino, la numero 88, partirà dalla quindicesima piazza.

Le due gare di 60 minuti ciascuna sono in programma questa sera a partire dalle 18.30 e sabato mattina alle 10.35.