La 296 LMGT3 di Vista AF Corse #55 sesta a Interlagos

Si è concluso con un sesto posto per la Ferrari 296 LMGT3 numero 55 di François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera la 6 Ore di San Paolo, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2024. Quindicesima al traguardo invece la vettura 54 di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon al termine della prova disputata sulla pista brasiliana di Interlagos dove le vetture di classe LMGT3 hanno fatto il loro debutto davanti a 73.205 spettatori che hanno assistito all’evento nell’arco del fine settimana.

È stata una gara regolare, svolta in condizioni di pista asciutta e con temperature non troppo elevate. La partenza è stata effettuata dai piloti Bronze di entrambi gli equipaggi, con Heriau sulla numero 55 capace di recuperare diverse posizioni fino a raggiungere il terzo posto nella prima ora di gara, per poi scivolare indietro per via di un Drive Through comminato per infrazione della procedura di Full Course Yellow. Più sfortunata la numero 54 di Flohr, coinvolta in un paio di contatti, il secondo dei quali ha costretto la squadra a effettuare una lunga sosta per riparare i braccetti della sospensione posteriore sinistra, rientrando con 20 giri di distacco.

La vettura numero 55 è rimasta in lotta per le prime dieci posizioni durante i successivi stint di Simon Mann e del pilota ufficiale Ferrari Alessio Rovera, arrivando nell’ultima ora a lottare per la quarta posizione fin sotto la bandiera a scacchi, calata alle 17.30 locali con una temperatura dell’aria di 15 °C e dell’asfalto di 22 °C, tagliando il traguardo sesta con 212 giri completati.

Anche la numero 54 ha concluso la gara, classificandosi al quindicesimo posto con Flohr, Castellacci e l’ufficiale della Casa di Maranello Rigon, un risultato condizionato dagli interventi alla vettura già citati. Ora le due Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse si preparano al prossimo appuntamento del FIA WEC, in programma dal 30 agosto all’1 settembre al Circuit of the Americas di Austin, negli Stati Uniti.