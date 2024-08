Le voci dei piloti al termine della 6 Ore di San Paolo

Il quinto appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship a San Paolo si è chiuso con un sesto posto per la Ferrari 296 LMGT3 #55 di François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera, mentre la #54 di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon ha concluso quindicesima. La gara disputata sui 4,309 km del tracciato brasiliano di Interlagos si è svolta in condizioni di pista asciutta e temperature non troppo elevate.

Francesco Castellacci, Vista AF Corse #54: “Non il risultato che ci aspettavamo, volevamo fare una bella gara visto il buon passo evidenziato nelle prove libere. È iniziata subito in salita con la prima toccata di Thomas Flohr con la Lexus, poi poco dopo quella ancora più pesante con la Porsche dove si è danneggiata la sospensione. Abbiamo perso più di mezz’ora al box, da lì l’obiettivo è stato solo fare chilometri per portare la macchina al traguardo”.

Davide Rigon, Vista AF Corse #54: “Una gara piuttosto difficile, sicuramente Thomas Flohr ha perso un po’ di confidenza dopo il testacoda in qualifica. Purtroppo siamo stati colpiti da due avversari, il secondo contatto ci ha danneggiato l’auto e rovinato la corsa. Avremmo potuto comunque puntare al massimo a un quinto o sesto posto, non di più, perché facciamo ancora molta fatica. Siamo ripartiti per arrivare al traguardo e far fare tanti giri a Thomas, speriamo di avere più fortuna al prossimo appuntamento”.

Alessio Rovera, Vista AF Corse #55: La gara è stata compromessa dalla penalità dopo il contatto con la Lamborghini ma non avevamo la possibilità di essere in ogni caso competitivi. Abbiamo dato comunque il massimo e il sesto posto, da questo punto di vista, non è neppure un risultato così negativo anche se nutrivamo ambizioni diverse. La macchina si è comportata bene anche con gli pneumatici ma oggi non avevamo proprio modo di ottenere un risultato diverso.

François Heriau, Vista AF Corse #55: “Sono partito in settima posizione e sono stato piuttosto cauto. Ho cercato di mantenere un buon ritmo ed evitare attacchi sconsiderati, sono riuscito a passare gli avversari uno ad uno chiudendo la prima ora in terza posizione e tenendo il ritmo dei primi due, perciò l’inizio gara è stato molto buono”.

Simon Mann, Vista AF Corse #55: “François è stato molto bravo in partenza, portando l’auto dal settimo al terzo posto. Quando sono entrato in pista ho avuto un contatto con un’altra auto e sono stato spinto fuori in frenata in curva quattro, poi il degrado gomme è stato molto elevato ed è stato difficile mantenere il ritmo”.